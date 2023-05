Gucci Cruise 2024 : Alia Bhatt ACCEPTE que son « sac était vide » alors qu’elle partage des photos posant avec Dakota Johnson, la star de la K-pop IU et bien d’autres [VIEW HERE]

Les beautés de Bollywood le tuent lors d’événements internationaux. Alors que des divas comme Sara Ali Khan, Mrunal Thakur, Esha Gupta et d’autres font sentir leur présence à Cannes 2023, Alia Bhat a assisté à Gucci Cruise 2024 qui s’est tenu à Séoul, en Corée du Sud. Hier, ses photos de la fête sont devenues virales. La diva portait une robe noire découpée et était absolument magnifique. Mais son sac transparent a attiré l’attention de tous. Il semblait vide et Alia Bhatt s’est fait troller pour la même chose. Mais maintenant, elle a partagé quelques photos de l’événement et a accepté que le sac était effectivement vide.

Alia Bhatt partage des images de l’intérieur de Gucci Cruise 2024

Sur son compte Instagram, Alia Bhatt a partagé une série de clichés dévoilant son look complet pour l’événement. Sur l’une des photos, on pouvait également la voir poser avec la star de la K-pop IU, l’actrice hollywoodienne Dakota Johnson et bien d’autres. Sur l’une des photos, Alia Bhatt pouvait être vue en train de savourer une pizza avec joie. Sur une autre photo, on la voit faire un cœur avec ses doigts. Mais c’est la légende qu’il ne faut pas manquer. Alia Bhatt a accepté que le sac était vide. L’actrice est désormais devenue l’égérie de Gucci et en fera la promotion non seulement en Inde mais aussi au niveau international. Pas mal de photos et de vidéos de la diva de l’événement virales sur les réseaux sociaux.

Jetez un œil au message d’Alia Bhatt ci-dessous:

Avant Gucci Cruise 2024, Alia Bhatt a fait ses débuts au Met Gala 2023. L’actrice de Gangubai Kathiawadi a charmé tout le monde en portant une robe élégante en blanc. Conçue par Prabal Gurung, Alia Bhatt ressemblait à une princesse car sa robe était remplie de perles blanches.

Côté travail, Alia Bhatt sera ensuite vue dans le film Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani de Karan Johar. Elle partagera à nouveau l’espace écran avec Ranveer Singh. Le duo a fait équipe pour la dernière fois pour Gully Boy de Zoya Akhtar et ce fut un succès. Alia Bhatt attend également avec impatience la sortie de son film hollywoodien Heart of Stone avec Gal Gadot. Elle a aussi Brahmastra 2 dans son chat.