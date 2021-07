Guatemala vs. Mexique – Rapport de match de football – 14 juillet 2021

Rogelio Funes Mori, à gauche, a marqué un doublé lors de la victoire 3-0 du Mexique sur le Guatemala mercredi. Omar Vega/Getty Images

Rogelio Funes Mori a marqué deux buts et Orbelín Pineda a ajouté un but pour mener le Mexique, champion en titre, contre le Guatemala 3-0 mercredi soir lors de la Gold Cup de la CONCACAF.

Funes Mori, 30 ans né en Argentine, a marqué ses deuxième et troisième buts pour le Mexique. Il a fait ses débuts lors d’une exposition le 3 juin contre le Nigeria et jouait son troisième match international.

– Les matchs de la Gold Cup, les résultats, le calendrier et plus encore

– Comment un chant anti-gay pourrait faire sombrer la fortune d’El Tri en Coupe du monde

Le Mexique avait ouvert le groupe A avec un nul 0-0 contre Trinité-et-Tobago, et le Guatemala s’est incliné 2-0 face au Salvador. Le Mexique clôturera la phase de groupes contre le Salvador dimanche à Dallas.

Dans un match retardé par une tempête, Funes Mori a donné l’avantage à El Tri à la 29e minute, réussissant une passe lobée d’Héctor Herrera juste à l’intérieur de la surface de réparation, coupant le ballon à son pied droit et battant le gardien Nicholas Hagen à 12 mètres.

Funes Mori a doublé l’avance à la 55e avec un tir du pied droit à 8 mètres d’un centre de Pineda, et Pineda a ajouté un but sur une tête bondissante de six mètres à la 79e d’un centre de Luis Rodríguez.