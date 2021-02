Le Guatemala a déclaré vendredi que le gouvernement américain mettait fin à un accord qui renvoyait les demandeurs d’asile qui ont atteint les frontières américaines dans la nation d’Amérique centrale avec la possibilité d’y chercher protection.

Le gouvernement guatémaltèque a déclaré dans un communiqué qu’il se félicitait de la décision de mettre fin à l’accord, connu sous le nom d’accord de pays tiers sûr.

« Le gouvernement guatémaltèque se félicite des déclarations du président Joe Biden concernant l’engagement de son administration envers notre pays et la région », selon le communiqué.

En décembre, seuls 20 honduriens et salvadoriens sur 939 qui ont été refoulés des États-Unis et transportés par avion au Guatemala ont décidé d’y demander l’asile, et aucun d’entre eux n’a obtenu l’approbation finale. Avec autant de retours dans leur pays d’origine, la politique instituée par l’ancien président Donald Trump est devenue connue sous le nom de «déportation avec escale».

Des accords similaires ont été conclus entre les États-Unis et El Salvador et le Honduras. Il n’était pas clair s’ils se terminaient également. L’équipe de Biden avait précédemment déclaré qu’il travaillerait rapidement pour annuler ces accords.

Les vols à destination du Guatemala ont commencé à la fin de 2019 et ont été interrompus lorsque le coronavirus a frappé.

Ursula Roldan, directrice de recherche à l’Université Rafael Landívar du Guatemala, a déclaré que les accords avaient longtemps été considérés comme illégitimes et avaient été conclus dans certains cas avec des gouvernements corrompus sous l’hypothèse implicite qu’en échange, les États-Unis ignoreraient les allégations de corruption.

«Ce que fait le président Biden, c’est restaurer le système d’asile et de refuge, équivaut à nouveau à assurer la transparence et la clarté sur ces questions, et la clarté dans les négociations avec d’autres pays sur l’immigration et l’asile», a déclaré Roldan.