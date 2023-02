Guardiola, Wiegman et Scaloni sur la liste restreinte des entraîneurs

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, et la sélectionneuse anglaise Sarina Wiegman figurent parmi les finalistes des entraîneurs pour les FIFA Best Awards annoncés jeudi.

Guardiola, qui a mené City à un quatrième titre de Premier League en cinq ans la saison dernière, est rejoint sur la liste restreinte des entraîneurs masculins par l’entraîneur argentin Lionel Scaloni et Carlo Ancelotti, qui ont guidé le Real Madrid vers un doublé en Ligue des champions et en Liga.

Guardiola est le seul précédent lauréat du prix parmi la liste restreinte après avoir été nommé meilleur entraîneur masculin de la FIFA en 2011 après avoir remporté son deuxième et toujours le plus récent titre de Ligue des champions avec Barcelone.

Chez les femmes, Wiegman est présélectionnée après avoir mené l’Angleterre au premier titre majeur du pays depuis 1966 en remportant le Championnat d’Europe féminin. Elle affronte désormais l’ancienne entraîneure de l’équipe nationale féminine américaine Pia Sundhage, après que la Suédoise ait mené le Brésil à la Copa America Femenina, et la patronne de Lyon, vainqueur de la Ligue française et de la Ligue des champions féminine, Sonia Bompastor.

Lionel Scaloni a remporté le plus gros prix de 2022 en mettant fin à l’attente de l’Argentine pour un titre de Coupe du monde. Julian Finney/Getty Images

Wiegman, qui a précédemment entraîné les Pays-Bas au titre de l’Euro 2017 et à la finale de la Coupe du monde féminine 2019, a déjà remporté le prix de la FIFA en 2017 et 2020.

Mercredi, la FIFA a également annoncé la liste des finalistes pour les récompenses des gardiens de but masculin et féminin.

La gagnante féminine de l’an dernier, Christiane Endler, est à nouveau parmi les nominées après une belle première saison avec Lyon. Endler est rejoint par l’Anglaise Mary Earps, qui n’a concédé que deux buts lors de la victoire à l’Euro l’an dernier, et Ann-Katrin Berger, qui a aidé l’Allemagne à atteindre la finale de l’Euro et Chelsea à remporter le doublé de la Super League féminine et de la FA Cup pour la deuxième fois consécutive. saison.

Thibaut Courtois du Real Madrid fait partie des finalistes masculins après avoir effectué une série d’arrêts cruciaux dans le parcours spectaculaire du Real Madrid vers la gloire de la Ligue des champions. Emiliano Martinez d’Aston Villa est récompensé pour son héroïsme, y compris un penalty lors de la fusillade finale, lors de la première victoire de l’Argentine en Coupe du monde depuis 1986.

Ce duo affrontera le Maroc et le buteur de Séville Yassine Bounou, qui a impressionné en aidant les Lions de l’Atlas à devenir la première nation africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde.

Les récompenses seront décidées par un vote des entraîneurs et capitaines de l’équipe nationale ainsi que des journalistes et des fans et seront révélées lors d’une cérémonie à Paris le 27 février.