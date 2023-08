Guardiola sur la critique des fans de Man City: « Viens ici et fais-le »

Pep Guardiola a déclaré qu’il avait demandé à un fan de Manchester City de prendre sa place sur la ligne de touche lors de la victoire 1-0 contre Newcastle United après avoir été critiqué pour n’avoir effectué aucun remplacement.

Guardiola a fait signe à un supporter près du banc de City de le remplacer en tant que manager suite à une confrontation verbale.

Il a révélé par la suite que c’était à cause de sa décision de ne faire aucun remplacement, la première fois qu’il n’a pas réussi à faire un seul changement dans un match de Premier League depuis mai 2022.

« Il m’a demandé de faire les remplacements, un joueur sorti et un joueur rentré, et je lui ai demandé lequel, je ne le savais pas », a déclaré Guardiola.

« J’ai dit ‘viens ici et fais-le.’ J’ai vu que l’équipe à ce moment-là était encore vivante et parfois pour entrer, le rythme est difficile.

« J’ai vu que l’équipe était toujours là et se battait pour chaque ballon. Les entraîneurs, nous avons la possibilité de faire les remplacements, mais les entraîneurs décident ou non. »

Pep Guardiola a mené Manchester City à des victoires consécutives pour commencer la nouvelle saison de Premier League. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Guardiola a déclaré avant le match contre Newcastle qu’il était inquiet après avoir perdu un certain nombre de joueurs clés, dont Kevin De Bruyne, sur blessure.

Cependant, Julián Álvarez a marqué en première mi-temps pour remporter une victoire 1-0 afin de garantir à City de maintenir son parfait début de saison avec deux victoires en deux matchs.

« C’est le deuxième match de la saison mais c’est la preuve que nous avons beaucoup gagné », a déclaré Guardiola.

« L’état d’esprit et la mentalité de ce groupe de joueurs m’étonnent à chaque fois, me surprennent à chaque fois.

« Contre cette équipe et les conditions dans lesquelles nous arrivons, avec beaucoup de blessures et pas de repos, ils ont très bien joué. Leur façon de défendre, de courir et l’engagement de tout le monde étaient absolument incroyables. »