Pep Guardiola dit qu’Arsenal ne trouvera pas de meilleur entraîneur que Mikel Arteta.

Arteta a été critiquée après une série de cinq matchs de Premier League sans victoire qui a laissé Arsenal 15e du tableau, à seulement cinq points au-dessus des places de relégation.

Mais Guardiola a exhorté le club à garder la foi avec son ancien assistant de Manchester City et se dit confiant que l’Espagnol changera les choses aux Emirats.

« Arsenal n’a pas de meilleur entraîneur qui dirige ce club – cette année et la suivante – qui soit meilleur que lui », a déclaré Guardiola.

« Je n’ai pas à donner publiquement mon soutien parce qu’il l’a et il sait qu’il l’a. C’est l’un des meilleurs managers avec qui j’ai travaillé, bien sûr, et vu directement.

« Je suis à peu près sûr qu’il se retournera et le fera comme tout le monde s’y attend. Mais parfois, quand un club vient d’une mauvaise période, il a parfois besoin de temps.

« Je dirais [if I was] membre du conseil d’Arsenal, je n’aurai aucun doute sur sa qualité et sa capacité à mettre Arsenal à la place qu’Arsenal mérite d’être. »

La ville accueillera mardi West Brom au stade Etihad, dans l’espoir de passer à moins de trois points des leaders Tottenham et Liverpool, qui se rencontreront à Anfield mercredi.

Sergio Aguero s’est entraîné lundi et pourrait jouer après avoir raté le match nul 0-0 avec Manchester United en raison d’une plainte à l’estomac.

Gabriel Jesus a lutté pour la forme en l’absence d’Aguero et a disputé six matchs sans but, mais Guardiola dit que l’international brésilien contribue bien plus que de simplement mettre le ballon dans le filet.,

« Je l’aime tellement », a déclaré lundi le directeur municipal lors d’une conférence de presse.

« Ce qu’il est capable de faire est l’une des raisons pour lesquelles nous concédons peu de buts, et peu d’occasions, c’est uniquement grâce à lui.

«Sans lui, nous concéderions plus d’occasions. Et parfois je donne du crédit aux autres. Bien sûr, il veut marquer des buts et il le fera.

« Je veux ses buts mais sa contribution est en tant que meilleur attaquant du monde faisant quelque chose qu’aucun autre attaquant ne peut faire pour l’équipe. »