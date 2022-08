Guardiola sait que la routine de retour de Man City ne peut pas continuer

Londres (AFP) – L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, accepte que revenir à plusieurs reprises de gros déficits n’est pas un moyen de défendre son titre de Premier League.

Les champions ont récupéré de 3-1 à Newcastle pour faire match nul 3-3 et 2-0 à domicile contre Crystal Palace pour gagner 4-2, principalement grâce à la capacité de but d’Erling Haaland.

Mais Guardiola dit que marquer quatre ou cinq buts par match n’était pas viable.

“Nous devons essayer de l’éviter”, a-t-il déclaré avant le match de mercredi à domicile contre Nottingham Forest.

« En une fois c’est bien parce que toujours dans le passé, quand on était à terre, c’était difficile de revenir. Et maintenant, nous avons prouvé que la saison dernière et cette saison, nous pouvons le faire, mais nous devons essayer de l’éviter autant que possible.

« Nous devons gérer cette situation. C’est risqué. Un jour, nous ne pourrons plus revenir.

Guardiola, à qui on a demandé si City concédait plus de buts parce qu’il était devenu une équipe plus offensive cette saison avec Haaland dans l’équipe, a répondu : « C’est complètement le contraire, plus loin de votre but, vous êtes beaucoup plus en sécurité.

“Nous l’avons prouvé en six ans dans le cadre de la victoire en Premier League, nous avons concédé peu de buts en jouant de cette façon. On va régler quelque chose, c’est normal en cette période.

“Nous marquons également beaucoup de buts et, en même temps, nous encaissons beaucoup et si nous n’arrêtons pas cela, ce sera difficile. On ne peut pas toujours marquer quatre ou cinq buts pour gagner un match pendant quelques mois. Nous devons être meilleurs.

Haaland a marqué six buts lors des quatre premiers matchs de City, dont un triplé gagnant contre Palace samedi.

Guardiola était timide quant à savoir s’il choisirait son attaquant contre Forest, mais a dit que Julian Alvarez entrerait si Haaland se reposait.

“Quand Erling ne joue pas, nous allons jouer Julian. C’est presque sûr », a-t-il déclaré.

“Nous sommes vraiment impressionnés par son rythme, son sens du but, son éthique de travail, pour beaucoup de choses.

“Je le connaissais un peu à la télé et dans les clips mais je suis surpris de voir à quel point il est bon. Il est tellement humble, toujours positif et à chaque séance d’entraînement, il donne tout. J’aime ce type de joueurs.

“L’impact dans les minutes qu’il a jouées – il aurait pu faire un triplé au Camp Nou et a été impliqué dans deux buts lors du dernier match. Il a le sens des objectifs, nous sommes ravis.

“Je sais que les gens parlent d’Erling et nous sommes contents mais Julian est un joueur exceptionnel.”