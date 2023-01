Guardiola ressent la tension alors qu’Arsenal et Man United se réveillent

Qu’est-ce qui ronge Pep Guardiola en ce moment ? Peut-être, juste peut-être, le manager de Manchester City sent que son ère de domination fait face à une nouvelle menace qui est en grande partie de sa propre création.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, FA Cup et plus (États-Unis)

Sur un flanc, il a Mikel Arteta et Arsenal qui tentent de remporter la couronne de City en tant que champions de Premier League – les deux équipes se rencontrent pour la première fois cette saison lors du match nul du quatrième tour de la FA Cup vendredi (15 h HE, diffusion en direct sur ESPN +, États-Unis uniquement) à l’Etihad – et plus près de chez lui, Guardiola peut voir Erik ten Hag insuffler une nouvelle vie à Manchester United dans la mesure où les voisins de City pourraient enfin, après 10 ans de marasme, être prêts à concourir à nouveau pour les plus grands trophées.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Ten Hag a entraîné la deuxième équipe du Bayern Munich sous Guardiola entre 2013 et 2015, tandis qu’Arteta était son directeur adjoint à City entre 2016 et 2019. Ce sont ses protégés, maintenant en charge des géants de la Premier League et tous deux possédant une concentration à la Guardiola et la conviction qu’ils seront bientôt au sommet, Pep n’étant qu’un obstacle qui bloque leur chemin.

Comme Guardiola avec Zlatan Ibrahimovic, Joe Hart et Sergio Aguero, les deux entraîneurs ont tous deux montré une volonté d’être impitoyables en laissant tomber ou en déplaçant des joueurs qui ne correspondent pas à leurs exigences. Arteta s’est séparé de Mesut Ozil et Pierre-Emerick Aubameyang, tandis que Ten Hag a rapidement fait comprendre à Cristiano Ronaldo que c’était son chemin ou l’autoroute à United – jusqu’en Arabie saoudite pour l’ancien attaquant du Real Madrid.

Arteta et Ten Hag ont vu Guardiola de près, l’ont regardé entraîner et organiser, l’ont entendu tracer des idées tactiques révolutionnaires et, peut-être le plus important, ont été témoins de la façon dont il exige et impose le contrôle total des joueurs à sa disposition.

Pep Guardiola sait qu’il a une bataille à mener pour retrouver la suprématie du football anglais. Chris Brunskill/Fantasiste/Getty Images

Arteta est depuis trois ans dans son projet de faire revivre Arsenal et d’en faire à nouveau des challengers en titre. Avec les Gunners à cinq points d’avance sur City en tête de la Premier League, le joueur de 40 ans semble être bien en avance sur son calendrier aux Emirats.

Ten Hag, quant à lui, n’en est qu’à six mois à United, après avoir prouvé son calibre en remportant trois titres d’Eredivisie avec l’Ajax aux Pays-Bas. Mais malgré son passage relativement bref à Old Trafford, Ten Hag a déjà changé l’ambiance et les perspectives et pourrait mettre fin à la sécheresse de six ans du club en remportant la Coupe Carabao le mois prochain, après avoir battu Nottingham Forest 3-0 lors du match aller de leur demi-finale mercredi (diffuser une rediffusion sur ESPN +, États-Unis uniquement).

MARQUE OGDEN Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain senior de l’ESPN FC, Mark Ogden.

Il est donc clair que Guardiola a maintenant deux rivaux sérieux à affronter, et ce qui les rend potentiellement plus dangereux que ceux qui l’ont précédé est le fait que les deux ont appris du maître lui-même. Il a peut-être préparé par inadvertance les entraîneurs les plus susceptibles de voler sa couronne.

Depuis ses débuts dans la gestion avec Barcelone en 2008, Guardiola a affronté et surmonté de redoutables rivaux managériaux. Depuis qu’il a remporté la Ligue des champions lors de sa première saison, refusant à Sir Alex Ferguson la chance de remporter des Coupes d’Europe consécutives (et sa troisième en tant que manager) à United, Guardiola a remporté toutes les batailles personnelles avec un entraîneur rival.

Il est sorti de sa rivalité tumultueuse avec Jose Mourinho en Espagne en tant qu’homme avec le plus de trophées à une époque où Barcelone et le Real de Mourinho étaient sans doute les deux meilleures équipes du monde.

Et avec le Bayern Munich et City, Guardiola s’est engagé dans un duel de dix ans avec Jurgen Klopp, d’abord au Borussia Dortmund puis à Liverpool, et a été contraint de regarder l’Allemand le battre contre certains des plus grands trophées. Mais si vous regardez le palmarès des deux hommes depuis le début de leur rivalité en 2013, c’est 16-7 en faveur de Guardiola, il n’y a donc qu’un seul vainqueur dans ce concours.

jouer 1:32 Guardiola fustige les joueurs de Man City par manque de passion Pep Guardiola exprime sa frustration après la victoire de retour de Manchester City sur Tottenham en Premier League.

Cependant, l’homme de 52 ans montre des signes qu’il est perturbé par les nouvelles menaces à sa suprématie. Ces dernières semaines, il a critiqué ses joueurs – individuellement et collectivement – et s’est même plaint des supporters de sa propre équipe et du manque d’ambiance au stade Etihad.

Et juste cette semaine, Guardiola a déclaré que City n’avait “aucune chance” d’attraper Arsenal dans la course au titre s’ils continuaient à jouer comme ils l’ont fait ces dernières semaines.

Des jeux d’esprit managériaux, peut-être, mais Guardiola s’est rarement égaré dans ce domaine dans le passé et ce faisant maintenant, il laisse entendre qu’il est distrait et préoccupé par la menace posée par Arsenal et Arteta. Avec Ten Hag et United, le challenge est moins immédiat, mais il est quand même là.

Tout au long du temps de Guardiola à City, depuis son arrivée en 2016, United n’a été qu’un problème sporadique, remportant l’étrange match contre City et dépensant trop pour les battre contre des joueurs recrues tels qu’Alexis Sanchez, Harry Maguire et Fred. Guardiola n’a jamais eu à s’inquiéter du fait que United soit un rival en termes de trophées remportés.

Mais lorsque des clubs puissants et historiques comme Arsenal et United prennent de l’ampleur, ils peuvent être difficiles à arrêter.

Liverpool sous Klopp en est un exemple. City est sorti vainqueur de leur rivalité avec Liverpool, mais faire face à deux géants de l’éveil, entraînés par des managers déterminés, brillants et avant-gardistes, est un nouveau problème pour Guardiola et il est assez intelligent pour savoir que cela pourrait être le plus difficile. a affronté depuis son arrivée à l’Etihad.