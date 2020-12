Pep Guardiola a rejeté les suggestions que la qualification précoce de Manchester City en Ligue des champions a donné à son équipe un avantage avant le premier derby de Manchester de la saison.

– Ogden: Man United déconcerté lors d’une victoire à West Ham

– Dawson: Man City fredonne, ressemble à des favoris

Guardiola a le luxe de reposer des joueurs clés contre Marseille mercredi, City étant déjà destiné à terminer en tête du groupe C.

Manchester United, quant à lui, a besoin d’au moins un point pour se rendre au RB Leipzig, qui a fait match nul 3-3 avec le Bayern Munich en Bundesliga samedi, pour être sûr de se qualifier dans le groupe H.

Cela signifie qu’Ole Gunnar Solskjaer alignera probablement une équipe complète en Allemagne mardi, mais Guardiola pense toujours que United sera frais lorsque les deux équipes se rencontreront à Old Trafford samedi.

« Je suis à peu près sûr que c’est un derby et nous allons nous concentrer et nous engager et cela signifie que les joueurs ne sont pas fatigués, bien au contraire », a déclaré Guardiola.

United a remporté trois des quatre derbies la saison dernière, dont une victoire 2-0 le 8 mars – le dernier match à Old Trafford pour accueillir les fans avant le verrouillage du coronavirus. Après un début de saison difficile, City a commencé à retrouver la forme et à occuper la sixième place du classement, à six points du leader Tottenham Hotspur avec un match en main, ce qui a poussé Guardiola à envoyer un avertissement à son homologue Solskjaer.

« Nous sommes dans un bon moment en ce moment, je dirais », a-t-il déclaré. «Nous sommes meilleurs qu’il y a un mois mais c’est normal. Sans préparation, sans temps, c’est normal ce qui s’est passé.

« Ce qui est important, c’est que nous ne sommes pas loin du sommet du championnat et que nous sommes déjà qualifiés pour le prochain tour [of the Champions League]. C’est important. Maintenant, nous voulons continuer à être là. «