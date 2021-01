Manchester City sera toujours sans Sergio Aguero pour la visite de demain à Brighton, a révélé Pep Guardiola.

Aguero devait faire son retour tant attendu d’une blessure au genou lors de la victoire 3-0 en FA Cup dimanche contre Birmingham au stade Etihad.

Mais le buteur de tous les temps de City a été contraint de s’auto-isoler après être entré en contact avec quelqu’un qui a été testé positif pour Covid-19.

Selon les règles d’isolement actuelles, Aguero ne sera pas disponible pour affronter Brighton, City manquant également le duo blessé Aymeric Laporte et Nathan Ake.

Le patron de la ville, Guardiola, a déclaré à propos d’Aguero: « Il est en quarantaine, s’isolant. Les règles, je pense, signifient qu’après neuf ou dix jours, il sera de retour.

« Laporte est blessé et Nathan est blessé et Eric Garcia et Cole Palmer s’isolent également. »

Depuis sa défaite 2-0 à Tottenham en novembre, City a disputé 13 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, Guardiola étant déterminé à maintenir cette séquence.

« Depuis le match contre West Brom, lorsque nous avons perdu deux points, nos performances ont été bonnes », a déclaré Guardiola.