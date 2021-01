Pep Guardiola a affirmé que son Super dimanche concernait Manchester City – pas ce qui se passe à Anfield.

Le patron de City a écarté les suggestions selon lesquelles il aurait un œil sur la façon dont les leaders de la Premier League Manchester United se débrouillent à Liverpool aujourd’hui.

Au lieu de cela, insiste-t-il, il ne s’intéresse qu’à battre l’équipe bogey Crystal Palace au stade Etihad après deux tentatives infructueuses contre les stars de Roy Hodgson au cours des deux dernières saisons.

City a été abattu par un but spectaculaire de la saison d’Andros Townsend alors que Palace gagnait 3-2 en 2018 et il y a exactement un an, les Eagles ont frustré City avec un match nul 2-2 à Manchester.

Interrogé sur le résultat qu’il préfère à Anfield, Guardiola a répondu: «Crystal Palace. Crystal Palace est le seul résultat que je souhaite.

«Je veux les battre – le reste? Honnêtement, je m’en fiche. Les deux dernières saisons à la maison à Palace, nous avons obtenu un point.

«Il y a deux ans, nous avons perdu, la saison dernière, nous avons fait match nul. Nos performances à Selhurst Park ont ​​été bien meilleures que celles du stade Etihad, c’est pourquoi ma seule préoccupation est de gagner contre Crystal Palace.

« Nous les jouons en connaissant le résultat entre United et Liverpool, donc, honnêtement, je ne sais rien d’autre. »