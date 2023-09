La tentative de Manchester City de conserver son titre en Ligue des champions sera moins difficile que son long effort pour remporter la plus grande compétition de clubs d’Europe, a déclaré lundi l’entraîneur Pep Guardiola.

City a remporté sa première couronne en Ligue des champions avec une victoire 1-0 contre l’Inter Milan à Istanbul en juin, mettant fin à des années de déception et de quasi-échecs dans la compétition.

Interrogé sur les chances de City de conserver le titre avant le match d’ouverture du Groupe G à domicile contre l’Étoile Rouge de Belgrade, Guardiola a déclaré lors de sa conférence de presse de lundi : « Ce sera plus facile. Le plus difficile à gagner est le premier. C’est incroyable pour nous. mais ce n’en est qu’un.

Cependant, Guardiola a déclaré que ses joueurs ne devraient pas se sentir à l’aise, ajoutant : « Demain est la première étape. Nous allons essayer d’obtenir les trois premiers points.

« Il est important que les joueurs ne se sentent pas détendus. Que notre club remporte la Ligue des champions est incroyable, mais en perspective, combien [clubs have] gagné une Ligue des Champions ? Beaucoup.

« Nous n’avons rien fait de spécial avec un seul, mais nous sommes incroyablement fiers. »

Pep Guardiola a guidé Manchester City vers le tout premier titre du club en Ligue des champions la saison dernière. Nicolô Campo/LightRocket via Getty Images

Guardiola a déclaré que le trio blessé composé de Jack Grealish, John Stones et Mateo Kovacic, qui ont tous raté la victoire 3-1 de City à West Ham United samedi, ne serait toujours pas disponible mardi.

« Je pense qu’ils s’améliorent, ce n’est pas pour demain », a ajouté Guardiola.

« J’espère que pour la forêt de Nottingham [in the Premier League on Saturday] ou les matchs à venir parce que nous en avons besoin parce que nous n’avons pas une grande équipe à ce moment-là mais c’est comme ça.

« Regardez comment nous prouvons [ourselves] sans eux lors des derniers matchs. J’espère qu’ils reviendront bientôt car nous avons besoin de compétition. »

City a également remporté la Premier League et la FA Cup pour sceller un triplé la saison dernière, mais malgré ce succès, le défenseur anglais Kyle Walker a déclaré que la motivation ne manquait pas dans l’équipe.

« C’est notre travail [to be motivated]. Nous sommes dans un grand club pour une raison », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Cela vient de l’intérieur qu’il faut continuer et être motivé. Le manager veut gagner plus, il ne se contente pas de la deuxième place et nous devons suivre ses traces.

« Ce que nous avons fait appartient au passé maintenant, c’est une nouvelle saison. Le manager a dessiné un schéma et nous a placé au pied de la montagne et nous devons la gravir à nouveau. Revenir est ce qui différencie les bonnes équipes des grandes équipes. «