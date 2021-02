Si j’avais le choix entre jouer pour Jurgen Klopp et Pep Guardiola, je choisirais l’Allemand.

C’est du rock’n’roll, du football en trois dimensions pour moi par rapport au tarif robotique et ciblé de 65 passes par but que le patron de Manchester City sert.

Ce serait mon choix personnel – mais cela ne masque pas le fait que l’entraîneur catalan a réussi un coup tactique qui pourrait le mener au titre cette saison.

Guardiola mérite un énorme crédit pour avoir modifié son approche et avoir fait de son club un favori brûlant pour soulever ce pot d’argent distinctif cette saison.

Ne vous y trompez pas, perdez aujourd’hui et Liverpool – comme l’a admis l’arrière gauche Andy Robertson lui-même après le hoquet contre Brighton mercredi soir – sera exclu du titre. Un écart de 10 points – plus un déficit de différence de buts – sera trop pour les Reds à réviser et, compte tenu de mes commentaires de la semaine dernière, je ne vois personne rattraper Manchester City.

Manchester United n’a pas le courage de reconstituer le genre de séquence de victoires ininterrompue qui sera nécessaire. Ni Leicester City, d’ailleurs.

Et en parlant des Foxes, Brendan Rodgers a en fait rendu service à Manchester City. Ils ont aligné l’équipe de Guardiola en septembre, marquant cinq buts à l’Etihad.

Savez-vous combien les dirigeants de la Premier League ont concédé depuis lors? Sept sorties sur 19 – Liverpool en a laissé entrer autant lors d’une triste soirée à Villa Park. Depuis que Manchester City a été humilié sur son propre terrain, il y a eu beaucoup plus de pragmatisme à leur sujet.