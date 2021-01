Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que son équipe était favorite pour le titre de Premier League « aller dans une oreille et sortir de l’autre ».

City est en tête du classement et a remporté ses 11 derniers matchs toutes compétitions confondues. Cela a incité les bookmakers et les experts à faire des favoris de l’équipe de Guardiola pour remporter leur troisième titre en quatre ans, mais l’Espagnol n’écoute aucune de leurs prédictions.

« Il y a juste un mois [they said] nous n’avons eu aucune chance de remporter le titre », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi.

« Les experts sont toujours bons quand nous gagnons mais il n’y a pas un mois, nous n’étions même pas en qualification pour la Ligue des champions pour la saison prochaine et maintenant nous sommes les seuls favoris. C’est dans une oreille et dans l’autre. Rien d’autre. »

La course gagnante de City est intervenue après une période au cours de laquelle ils n’ont enregistré que quatre victoires en neuf matchs et avant la visite de Sheffield United au stade Etihad samedi, Guardiola insiste sur le fait qu’il y aura des périodes plus difficiles avant la fin de la saison.

« Dans 11 mois, vous avez de bons et de mauvais moments », a-t-il déclaré.

« Nous allons avoir de mauvais moments, nous allons perdre des matchs. Nous avons remporté 11 matchs d’affilée, c’est assez exceptionnel dans notre temps mais nous allons perdre des matchs et perdre des points. C’est ainsi que nous récupérons cela. et être stable dans cette position. Je ne suis pas préoccupé par l’opinion des experts, c’est leur travail et je respecte beaucoup cela, mais cela va dans une oreille et sort dans l’autre. «

City sera à nouveau sans Sergio Aguero contre Sheffield United alors qu’il poursuit sa récupération du COVID-19.

La pénurie d’attaquants de Guardiola a suscité des spéculations selon lesquelles il pourrait sanctionner une décision d’Edin Dzeko, mais des sources ont déclaré à ESPN que le Bosniaque ne rejoindrait pas le club. Le défenseur Eric Garcia pourrait sceller un retour à Barcelone avant le transfert si le club espagnol peut convenir d’un accord.

« Je ne parle pas du marché des transferts ici », a déclaré Guardiola.

« Il [Dzeko] est un joueur rom et je ne parlerai jamais de ce genre de situation. Mon sentiment est que nous finirons la saison avec tous ceux avec qui nous avons commencé la saison, sauf peut-être un joueur dont tout le monde sait qu’il bouge.

« Je ne pense pas qu’il se passera autre chose. Nous verrons dans les derniers jours. »