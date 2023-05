Pep Guardiola a déclaré à ESPN Argentina que Lionel Messi « fera l’impossible » pour retourner dans l’ancien club de Barcelone à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain cet été.

Le père et agent de Messi, Jorge Messi, a publié mardi une déclaration niant que l’attaquant ait conclu un accord pour déménager en Arabie saoudite la saison prochaine. Des sources avaient précédemment déclaré à ESPN que Messi quitterait le club parisien cet été et qu’il envisageait une offre pour rejoindre Al Hilal, les rivaux de la ville d’Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Messi a été contraint de quitter le Barça en août 2021 lorsque la pression financière du club de LaLiga l’a empêché d’enregistrer un nouveau contrat pour le capitaine argentin. Le vice-président du club catalan, Rafa Yuste, a déclaré en mars qu’il était en contact avec le joueur de 35 ans au sujet d’un retour potentiel.

« Je suis fan de Barcelone, j’ai mes billets [at Camp Nou]et j’espère juste qu’un jour nous pourrons lui dire au revoir comme il le mérite », a déclaré Guardiola à ESPN. « C’est le plus grand joueur de tous les temps.

« Au cours des 12 dernières années environ, Barcelone a connu un » boom « et cela n’aurait pas été possible sans lui. Et je ne parle pas de chiffres, mais plutôt de son implication dans le jeu, de sa beauté, de son efficacité, de son l’efficacité, tout. »

Guardiola a entraîné Messi au Spotify Camp Nou de 2008 à 2012, remportant trois titres en Liga et deux ligues des champions.

La suspension de Lionel Messi pour le PSG a été raccourcie après s’être excusé d’avoir manqué l’entraînement pour se rendre en Arabie saoudite. Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images

Le manager a ensuite pris en charge le Bayern Munich et maintenant Manchester City – match nul 1-1 avec le Real Madrid lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions mardi – tandis que Messi est resté au Barça jusqu’en 2021, date à laquelle il a rejoint le PSG pour un transfert gratuit.

« Je n’aurais jamais pensé que ça finirait comme ça », a ajouté Guardiola. « Je suis convaincu que le président [Joan] Laporta aime Leo, et depuis qu’il est parti, il a dit [Messi] mérite d’avoir un adieu pour la figure importante qu’il est.

« Leo a aidé notre club [Barcelona] devenu beaucoup plus grand qu’à son arrivée. Quand une personne est si grande, il faut dire au revoir de la bonne manière. Il est parti en raison de circonstances financières très difficiles, pour des milliers de raisons que je n’aborderai pas.

« J’espère que le jour viendra où je serai à ma place [at Camp Nou] et je peux me lever et applaudir, et dire au revoir à Leo comme il le mérite. Et je sais que Joan [Laporta] va essayer, et Leo aussi, et lui et sa famille recevront tout l’amour que les fans de Barcelone ont pour lui, avec toute la gratitude et le respect pour ce qu’il a fait pour le club. »

L’avenir de Messi au-delà du PSG reste incertain, mais des sources ont déclaré à ESPN que la Major League Soccer (MLS) était également intéressée par un déménagement aux États-Unis.

Le capitaine vainqueur de la Coupe du monde reviendra de suspension pour le PSG et pourra jouer le match de samedi contre l’AC Ajaccio après s’être excusé d’avoir manqué l’entraînement pour effectuer un voyage non autorisé en Arabie saoudite.

« Il n’y a absolument rien [in place] avec n’importe quel club pour la saison prochaine », a déclaré le père de Messi, Jorge, dans un communiqué mardi. « La décision ne sera jamais prise avant que Lionel ne termine la campagne de championnat avec le PSG. Une fois la saison terminée, ce sera le moment d’analyser les choses et de voir quelles sont les options disponibles et de prendre une décision. »