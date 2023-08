Guardiola manquera plusieurs matchs de l’EPL après une opération au dos

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, manquera les deux prochains matches de son club alors qu’il se remet d’une opération mineure au dos. L’entraîneur espagnol a été assez discret sur la touche lors de la mince victoire 1-0 de City contre Newcastle ce week-end. Les commentateurs du match ont même noté que Guardiola était assis sur une glacière près de la pirogue tout au long du match.

Les champions en titre de la Premier League ont révélé le revers de leur entraîneur dans un communiqué publié mardi. « Le patron de Manchester City souffre de graves maux de dos depuis un certain temps et s’est envolé pour Barcelone pour une intervention chirurgicale d’urgence effectuée par le Dr Mireia Illueca. L’opération a été un succès et Pep va maintenant récupérer et se réhabiliter à Barcelone », lit-on dans le communiqué officiel.

« En son absence, le directeur adjoint Juanma Lillo supervisera l’entraînement de la première équipe sur le terrain d’entraînement et assumera les fonctions sur la ligne de touche jusqu’au retour de Pep. Il devrait revenir après la prochaine trêve internationale.

L’entraîneur adjoint a beaucoup d’expérience en gestion

Lillo est un entraîneur vétéran avec une expérience dans le domaine depuis le début des années 1980. L’assistant espagnol a précédemment travaillé sous Guardiola de 2020 à 2022 après que Mikel Arteta a pris le poste d’entraîneur-chef à Arsenal. Lillo a ensuite quitté son poste pour prendre la relève en tant que manager du côté qatari d’Al Sadd. Cependant, il est retourné à City avant la campagne en cours.

Guardiola avait déjà raté un match en 2018 après une suspension de l’UEFA pour conduite lors d’un match contre Liverpool. Arteta a remplacé le patron, mais City a subi une défaite 2-1 contre Lyon lors de son premier match de Ligue des champions de la saison 2018/2019.

Guardiola devrait revenir d’une opération au dos après la pause internationale

Le manager de City manquera les matches de Premier League contre Sheffield United et Fulham en raison d’une blessure au dos. Guardiola profitera alors de la trêve internationale à venir. L’interruption de deux semaines mettra fin aux compétitions interclubs européennes. Le manager devrait revenir sur la touche pour un déplacement à West Ham le 16 septembre.

PHOTO : IMAGO / Sportimage