Guardiola manquera les matchs de Man City après une « opération d’urgence »

Pep Guardiola devrait s’éloigner de Manchester City après avoir subi une opération au dos, a confirmé le club.

Guardiola, 52 ans, a subi une opération à Barcelone mardi et manquera les deux prochains matchs de City, contre Sheffield United et Fulham, pendant sa convalescence.

Il sera remplacé sur la ligne de touche par son assistant, Juanma Lillo, jusqu’à son retour après la trêve internationale de septembre.

Une déclaration publié par City mardi se lit comme suit: « Pep Guardiola a subi aujourd’hui une opération de routine sur un problème de dos.

« Le patron de Manchester City souffre de graves maux de dos depuis un certain temps et s’est envolé pour Barcelone pour une intervention chirurgicale d’urgence effectuée par le Dr Mireia Illueca. L’opération a été un succès et Pep va maintenant récupérer et se réhabiliter à Barcelone.

« En son absence, l’entraîneur adjoint Juanma Lillo supervisera l’entraînement de la première équipe sur le terrain d’entraînement et assumera les fonctions sur la ligne de touche jusqu’au retour de Pep. Il devrait revenir après la prochaine pause internationale.

« Tout le monde à Manchester City souhaite à Pep un prompt rétablissement et a hâte de le revoir bientôt à Manchester. »

City a commencé sa saison avec des victoires consécutives en Premier League contre Burnley et Newcastle United, ainsi qu’une victoire en Super Coupe de l’UEFA contre Séville.

Le retour de Guardiola est prévu pour le voyage à West Ham United le 16 septembre.