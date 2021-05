Guardiola, le patron de Man City, amoureux de l’incroyable Aguero

La carrière de Sergio Aguero à Manchester City en est à ses dernières semaines, mais le joueur de 32 ans a prouvé à quel point il lui manquera samedi.

Les blessures, la maladie et la préférence du manager Pep Guardiola pour un line-up sans attaquant orthodoxe ont limité les apparitions d’Aguero à sa dernière saison, une décennie après son arrivée.

– Olley: Man City pose un jalon pour la saison prochaine

Mais étant donné un début rare à Crystal Palace, il a produit une frappe étonnante pour envoyer City sur le chemin d’une victoire 2-0 et au bord d’un cinquième titre de Premier League en 10 saisons.

Aguero a fait partie intégrante des quatre autres, et bien que son cinquième se soit limité à des rôles de camée, il reste un joueur qui attirera l’intérêt du monde entier.

Guardiola a fait l’éloge du meilleur buteur de tous les temps de City après avoir porté son total de Premier League pour le club à 182 buts en 273 apparitions.

« Quel but. Quelle action. Quel joueur. Quel homme, nous sommes ravis qu’il soit de retour », a déclaré Guardiola.

« Nous allons profiter des derniers matchs avec lui. Il a montré avec le but ce qu’il est. Je suis amoureux de lui en tant que personne.

« C’est un gars incroyable. Nous n’avons pas pu l’utiliser plusieurs fois, mais peut-être que nous l’avons récupéré au bon moment. Il sait qu’il a une qualité spéciale. »

L’avenir de Sergio Aguero après cette saison n’a pas encore été décidé. CLIVE ROSE / POOL / AFP via Getty Images

La 11e victoire consécutive de City à l’extérieur en Premier League était trop facile, même s’il leur a fallu un certain temps pour atteindre leur pas offensif.

Aguero a brisé l’impasse juste avant l’heure, écrasant une demi-volée dans le filet après une touche sublime. Ferran Torres a ensuite porté le score à 2-0 une minute plus tard.

Si Manchester United perd contre Liverpool dimanche, les célébrations commenceront à l’Etihad, mais sinon, ils remporteront le titre avec deux points supplémentaires en quatre matchs.

« Demain je jetterai un coup d’oeil [at the Manchester United game]. C’est entre nos mains – quatre matchs, une victoire et nous serons champions. Je suis vraiment impressionné par la façon dont nous avons fait cette Premier League. Nous sommes proches. «