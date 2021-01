Pep Guardiola estime qu’il convient à Manchester City de passer sous le radar – alors que tout le discours sur le titre porte sur Liverpool et Manchester United.

Les grands rivaux Liverpool et United se rencontrent à Anfield dimanche dans le match le plus attendu de la saison, la première fois en plus d’une décennie qu’ils se sont battus ensemble pour le titre.

Dans ce contexte, les progrès discrets de City sont restés largement ignorés, bien que l’équipe de Guardiola se soit lancée dans une série de 13 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, avec six victoires au trot.

Après un début de saison difficile, City commence à retrouver sa meilleure forme. Une victoire contre Brighton les mettra à distance de frappe de United et Liverpool avec un match en main.

Lorsqu’on lui a demandé si cela convenait à City d’être sous le radar, Guardiola a déclaré: «Nous n’avons pas bien joué au début pour mériter d’être là-haut.

«Donc, à la fin, les gens qui analysent les jeux disent que nous ne sommes pas des candidats et que d’autres le sont.

«Lorsque nous avons perdu des points à West Brom à domicile et à West Ham à l’extérieur, l’opinion publique a dit que nous ne méritions pas d’être des prétendants.

«Nous avons essayé de dire aux joueurs ‘soyez calmes’, car c’est une situation étrange et la chose la plus intelligente que je puisse dire [the focus is all on] Brighton. Après cela, je peux voir ce qui se passe.