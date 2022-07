Guardiola explique pourquoi Manchester City a vendu Sterling, Jesus & Zinchenko

Pep Guardiola a fait la lumière sur les transferts de Gabriel Jesus, Raheem Sterling et Oleksandr Zinchenko.

Manchester City a subi une sorte de braderie cet été.

Les Sky Blues ont vendu Gabriel Jesus à Arsenal avant de signer Raheem Sterling à Manchester City. Et vendredi, il a été confirmé qu’Oleksandr Zinchenko avait rejoint Jesus aux Emirats.

Manchester City a fait venir Erling Haaland, Julian Alvarez et Kalvin Phillips cet été, mais même avec ledit trio – dont le dernier est un remplaçant de Fernandinho – on pourrait faire valoir que City se dirige actuellement vers 2022/23 une équipe plus faible.

Maintenant, comme mentionné ci-dessus, Guardiola a expliqué pourquoi City a vendu le trio susmentionné, pointant du doigt les joueurs souhaitant aller ailleurs pendant plus de minutes :

“Non [the outgoings weren’t guaranteed] parce que j’étais incroyablement heureux avec Gabriel, Oleks et Raheem », a déclaré Guardiola. « S’ils restaient plus longtemps, il n’y aurait pas de problème. Ils ont prouvé l’année dernière à quel point ils étaient bons.

“Mais parfois, les joueurs en veulent plus, et le club pense que c’est le bon moment pour le faire. Mais le plus important, c’est qu’ils repartent satisfaits du club et de ce qu’ils ont fait.

“Normalement, quand vous parlez de transferts en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, c’est 10% de plus. Cela arrive et nous le savons. Cela arrive parce qu’ils sont vraiment bons. Ce sont les meilleurs âges et leurs meilleures années arrivent peut-être maintenant. C’est pourquoi ils ont une valeur sur le marché.

“Chelsea et Arsenal ont payé l’argent qui est juste. Et les discussions étaient parfaites, Txiki [Begiristain] m’a dit. Bon pour les deux parties et vraiment amical.

