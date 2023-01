Guardiola évalue le plan tactique “ridicule” contre Man Utd

Pep Guardiola a révélé qu’il envisageait de lancer des idées tactiques “ridicules” contre Manchester United samedi.

Manchester City n’aura que 48 heures pour préparer le déplacement à Old Trafford après le quart de finale de la Coupe Carabao mercredi contre Southampton.

Mais, lors d’une conférence de presse mardi, Guardiola a laissé entendre qu’il préparait déjà une surprise pour Erik ten Hag.

“J’aimerais arriver contre United avec des moyennes de minutes dans les jambes des joueurs assez similaires car j’ai quelques idées, réflexions, ridicules contre United”, a déclaré Guardiola.

“Je n’ai pas regardé la dernière [United] Jeux. Je dois voir comment ils jouent à la maison [against Charlton on Tuesday] et s’ils changent quelque chose. Je dois encore le revoir. C’est pourquoi je n’ai pas de composition claire contre United.”

Pep Guardiola est bien connu pour avoir lancé des surprises tactiques à ses formations de départ. Marc Atkins/Getty Images

Guardiola a déjà surpris United lorsqu’il a mis au banc Sergio Aguero et Gabriel Jesus et a joué avec un faux n ° 9 pour le match aller de la demi-finale de la Coupe Carabao à Old Trafford en janvier 2020, un match que City a remporté 3-1.

Il a également joué sans milieu de terrain titulaire pour la défaite finale de la Ligue des champions contre Chelsea en 2021 et contre Chelsea la semaine dernière, passant de sa formation habituelle 4-3-3 au profit d’un arrière trois.

Guardiola a également omis Erling Haaland et Kevin De Bruyne de son alignement avant la victoire 4-0 sur Chelsea au troisième tour de la FA Cup dimanche.

“Je dirais que le match contre Chelsea, j’ai fait beaucoup de changements pour une raison; à quel point j’ai vu certains joueurs fatigués après le match [against Chelsea at Stamford Bridge],” il a dit.

“Nous sommes arrivés trop tard et à l’entraînement le lendemain j’ai vu les joueurs fatigués à l’entraînement.”

City peut réserver sa place en demi-finale de la Coupe Carabao avec une victoire sur Southampton mercredi et rester dans la course aux quatre trophées.

” presque impossible”.

“Chaque saison, nous nous battons pour aller le plus loin possible dans les quatre compétitions, sinon nous ne gagnerons pas quatre Coupes Carabao en cinq ans”, a déclaré Guardiola.

“Cela ne signifie pas que nous n’allons pas le gagner. Cela signifie simplement le prochain match après United, après Tottenham, quoi qu’il arrive. Quand tout le monde est en forme, maintenant nous avons presque tout le monde en forme, c’est plus facile de le faire. Quand vous avez moins de joueurs qui se battent pour quatre, c’est presque impossible. Personne dans toute l’histoire ne l’a fait.”