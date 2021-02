Guardiola et moi nous soutenons à des moments différents

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a déclaré que lui et son homologue de Manchester City, Pep Guardiola, s’étaient entraidés dans des moments difficiles cette saison alors que les deux équipes se préparaient à s’affronter dimanche.

Arteta a traversé une période de test en novembre et décembre lorsqu’il a perdu six matchs sur 10 dans toutes les compétitions, son avenir étant remis en question. Novembre a également été le mois où City a chuté à la 11e place de la Premier League – huit points derrière les leaders après avoir perdu 2-0 à Tottenham avec Guardiola apparemment confronté à un énorme travail de reconstruction.

Cependant, City arrivera à l’Emirates Stadium dimanche après avoir remporté 17 matchs consécutifs, ce qui est un record pour une équipe anglaise de haut niveau, et Arteta a déclaré que la paire entretenait toujours une relation étroite, forgée à l’origine pendant trois ans au cours desquels les 38 ans. -old a travaillé sous Guardiola à Manchester.

« Nous avons beaucoup été en contact depuis que je suis ici dans les bons et les mauvais moments », a déclaré Arteta, qui a quitté City pour succéder à Unai Emery en décembre 2019. «Aussi, quand il a eu des moments difficiles et maintenant il passe de bons moments mais la relation ne change pas.

« Nous avons toujours des conseils et un accompagnement et c’est bon pour tout moment de votre carrière car vous avez autant que possible besoin de personnes qui ont vécu ces situations et alors les conseils sont beaucoup plus concrets et utiles. »

Arteta a également salué le redressement de la forme de City, réalisé malgré de longues absences des joueurs clés Kevin De Bruyne et Sergio Aguero.

« Cela ne s’est pas produit du jour au lendemain, il a été construit au cours des cinq dernières années », a-t-il ajouté. « Recrutez très bien, recrutez des joueurs qui peuvent relever le prochain défi quand quelqu’un commence à entrer dans la dernière étape de sa carrière et que l’évolution de l’équipe s’est faite d’une très belle manière.

« Nous remercions tous ceux qui prennent les décisions là-bas parce qu’ils ont tout le temps gardé la vision de ce qui était le besoin immédiat mais de ce qui était nécessaire deux ou trois ans dans le futur. »