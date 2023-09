Guardiola en colère contre Rodri après un carton rouge lors de la victoire de Forest

Pep Guardiola a déclaré que Rodri s’était excusé auprès de ses coéquipiers suite à son carton rouge contre Nottingham Forest et a admis qu’il était « en colère » contre le milieu de terrain pour avoir quitté Manchester City avec 10 hommes.

City avait le contrôle à 2-0 avant que Rodri ne soit impliqué dans une altercation avec Morgan Gibbs-White une minute après la mi-temps.

L’Espagnol a mis ses mains autour du cou de Forest et a été expulsé, laissant City se battre pendant plus de 40 minutes avec un homme à terre.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était en colère contre Rodri, Guardiola a répondu : « Oui. Je n’aime pas jouer à 10 pour nos fautes. J’ai dit à la mi-temps, soyez prudent les gars. Le match s’est déroulé dans une position où nous sommes à l’aise. Détendez-vous, contrôlez vos émotions, malheureusement Rodri ne l’a pas fait.

« J’espère que Rodri apprendra. Le jeu était parfait [for] 35 minutes et après c’est devenu un peu le chaos. Ce n’était pas notre responsabilité, c’est sûr. Mais Rodri a dû se contrôler et contrôler ses émotions. Parce que je peux avoir un carton jaune mais Rodri ne peut pas avoir de carton jaune mais je ne joue pas. »

On a également demandé à Guardiola s’il s’attendait à ce que Rodri s’excuse d’avoir donné à ses coéquipiers un homme à court pendant presque toute la seconde période.

« Il l’a fait », a déclaré le directeur municipal.

Rodri a reçu un carton rouge à la suite d’une altercation avec Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest. Visionhaus/Getty Images

« Rodri est un joueur incroyable. Kyle [Walker] l’a fait dans le passé. Ce sont des émotions, ils le font. L’astuce est de vous contrôler. Je ne peux pas me contrôler mais je ne joue pas. »

Rodri devrait être frappé d’une suspension de trois matches suite à son carton rouge, ce qui l’exclurait du voyage à Arsenal le 8 octobre.

City a la possibilité de faire appel de la décision et Guardiola a déclaré qu’il parlerait de cette possibilité au club.

« Je ne sais pas, c’est une question pour le club. » il ajouta.

« Je pense que Rodri doit apprendre. Je ne dis pas que ce n’était pas un carton rouge. »