Guardiola désigne Arteta comme la “meilleure option” pour le successeur de City

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré que Mikel Arteta serait la “meilleure option” pour le remplacer à la barre. Anciennement assistant à City, Arteta supervise désormais les leaders de la ligue Arsenal. Les deux amis s’affrontent lors d’un match de FA Cup vendredi.

Guardiola a fait ce commentaire lors de sa conférence de presse d’avant-match jeudi. “Je suis presque sûr que si je partais et qu’il serait là, il serait la meilleure option”, a déclaré Guardiola. Mais j’ai prolongé mon contrat, je suis désolé. Cela ne pouvait pas arriver.

Le directeur de la ville a signé une prolongation de contrat pour rester au club en novembre. Cependant, l’accord n’a ajouté que deux ans au séjour de l’Espagnol à Manchester. Le contrat expire après la campagne 2024/25.

Guardiola fait l’éloge de l’ancien assistant de la ville Arteta

Guardiola a également fait l’éloge d’Arteta et d’Arsenal avant leur match. « Arsenal est l’un des clubs les plus importants d’Angleterre. J’ai dit plusieurs fois que nous le savions, quand il était ici. Son aptitude et sa capacité ; [their success] est également le plus grand compliment à Arsenal.

« La hiérarchie, ils lui ont fait confiance dans leurs mauvais moments. Je suppose que cela n’aurait pas été facile. Au final, il faut du temps et de l’investissement, mais les résultats sont là. C’est un défi pour nous de les défier.

Arsenal compte actuellement cinq points d’avance sur City, champion en titre, au classement de la Premier League. Les Gunners n’ont perdu qu’un seul match de haut niveau au cours de la saison, mais doivent encore affronter les hommes de Guardiola deux fois en championnat.

Le patron d’Arsenal admet un “sentiment étrange” face à Pep

Arteta a également reconnu la maladresse des deux amis qui s’affrontent pour le titre. “C’est un sentiment étrange”, a déclaré Arteta lors de sa conférence de presse mercredi. “J’ai toujours espéré que ce serait le cas un jour et cela se produit cette saison.”

“Cela ne changera aucune amitié, les moments que nous avons, à quel point il est important dans ma vie, à quel point il est important dans ma profession. Nous sommes tous les deux prêts à gagner et à défendre nos clubs de quelque manière que ce soit et cela a toujours été le cas depuis le premier jour.

Cependant, Arteta a également affirmé qu’il préférerait se battre pour le titre avec un autre manager. “Je préférerais le faire avec quelqu’un d’autre pour être juste.”

Le match massif de la FA Cup vendredi est prévu à 15 heures et disponible en streaming sur ESPN + ici aux États-Unis.

PHOTO : Images IMAGO / PA