Guardiola dépasse Sir Alex Ferguson pour les victoires en Ligue des champions

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a franchi une étape managériale majeure cette semaine après avoir dépassé un record de Ligue des champions établi par le grand Sir Alex Ferguson de Manchester United.

En supervisant la victoire 3-1 de City en phase de groupes contre le RB Leipzig mercredi soir, Guardiola a remporté sa 103e victoire en carrière dans la compétition la plus prestigieuse du football européen – une victoire de plus que Sir Alex n’a amassé au total au cours de son illustre mandat de 26 ans à United.

La saison dernière, Guardiola est devenu le troisième entraîneur de l’histoire de la Ligue des champions (après Ferguson et Carlo Ancelotti) à accumuler un siècle de victoires lorsque son équipe de City a battu le Real Madrid 4-0 lors du match retour de la demi-finale. La 101e victoire de Guardiola s’est ensuite produite lorsque City a battu l’Internazionale en finale pour assurer un triplé historique.

La défense de la couronne européenne par City a commencé avec Guardiola remportant sa 102e victoire d’entraîneur avec une confortable élimination 3-1 de l’Étoile Rouge de Belgrade.

N’ayant besoin que d’une victoire de plus pour dépasser l’ancien entraîneur de United, City a marqué deux fois dans les 10 dernières minutes de son match nul à Leipzig pour livrer la marchandise, ce qui signifie qu’un seul entraîneur dans l’histoire de la Ligue des champions a plus de victoires au total que Guardiola.

Ancelotti est en tête avec 109 victoires au total, un total qui est presque certain d’augmenter alors que le Real Madrid poursuit son début sans faille pour la campagne de Ligue des champions 2023-24.

Pep Guardiola célèbre après la victoire sur le RB Leipzig. Isaac Parkin – MCFC/Manchester City FC via Getty Images

Guardiola compte 30 victoires en Ligue des champions avec Barcelone, 23 avec le Bayern Munich et maintenant 50 avec City – remportant 103 des 161 matches qu’il a supervisés dans la compétition, soulevant le trophée à trois reprises (deux fois avec le Barça, une fois avec City). , Ferguson a dirigé 190 matchs et remporté la Ligue des champions à deux reprises, et Ancelotti en a dirigé 193 jusqu’à présent, hissant le trophée au sommet d’un record à quatre reprises en tant qu’entraîneur.

En revenant sur son impressionnant catalogue de Ligue des Champions, voici une sélection de certaines des victoires les plus mémorables qu’il a remportées.

Le premier d’une longue série

La saison 2008-09 a marqué une nouvelle ère pour Barcelone avec la promotion de l’ancien entraîneur de l’équipe B Guardiola au poste le plus élevé. Bien qu’il soit pratiquement une recrue managériale, Guardiola a mené les Catalans au triplé lors de sa première année.

Après avoir initialement rejoint la Ligue des Champions via les tours de qualification, le Barça a remporté son premier match de groupe au petit galop (3-1 contre le Sporting CP) et n’a perdu qu’une seule fois au cours du tournoi proprement dit alors que l’équipe hautement entraînée, élégante et effervescente de Pep s’est imposée. le final. L’accord a ensuite été scellé au Stadio Olimpico de Rome alors que Manchester United était battu 2-0, Lionel Messi marquant même une rare tête.

🔵🔴 Messi couronne une glorieuse performance finale de Ligue des Champions avec une tête époustouflante pour décrocher le titre en 2009 ⚽️🏆@FC Barcelona | #UCL pic.twitter.com/hXZOPuxURb – Ligue des Champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 10 août 2021

La magie de Wembley

Après avoir été éliminé par l’Inter tenace de José Mourinho sur deux matches en demi-finale 2009-10, Guardiola s’est regroupé. Effectivement, le Barça est revenu en force pour remporter à nouveau la Ligue des champions en 2010-11 dans ce qui s’est avéré être l’avant-dernière saison de Pep à la tête du Camp Nou.

Jouant l’un des plus beaux footballs jamais vus, le Barça a été irrésistible tout au long. Manchester United a de nouveau été la cible d’une masterclass basée sur la possession lors de la finale à Wembley – une victoire 3-1 si dominante que Sir Alex a été poussé à vanter l’équipe de Guardiola comme la meilleure qu’il ait jamais affrontée.

Le Bayern sur une lancée

Guardiola n’a jamais réussi à remporter la Ligue des champions avec le Bayern, mais il a atteint les demi-finales à trois reprises au cours de ses trois années en Bavière.

Il a connu une déception écrasante lors de sa première tentative, le Real Madrid s’imposant 4-0 à l’Allianz Arena au match retour pour confirmer sa place en finale. En 2014-15, le Bayern a semblé totalement impitoyable dès le début, marquant librement tout au long des premières étapes et se déchaînant même jusqu’à une superbe défaite 7-1 contre la Roma en phase de groupes, puis servant une démolition 7-0 du Shakhtar Donetsk en phase de groupes. huitièmes de finale. Tout semblait si prometteur pour Pep jusqu’à ce qu’il se retrouve face à son ancienne équipe, Barcelone, en demi-finale où une défaite 3-0 au match aller s’est finalement avérée être un obstacle insurmontable pour les géants de la Bundesliga.

En 2015-16, le Bayern a de nouveau atteint le dernier carré, où il a été éliminé aux buts à l’extérieur par l’Atletico Madrid. Trois sorties en demi-finale, toutes vers des clubs espagnols.

Déchaînement contre le Real

Une performance exceptionnelle que Guardiola lui-même a reconnue comme sa meilleure en Ligue des champions. Manchester City savait qu’il lui faudrait quelque chose de spécial pour évincer le Real Madrid en demi-finale de la compétition de la saison dernière.

Effectivement, après avoir obtenu un match nul 1-1 lors du match aller au Bernabeu, City a facilement dépassé Les Blancos à l’Etihad grâce aux buts de Bernardo Silva (2), Manuel Akanji et Julián Álvarez les a balayés avec style jusqu’en finale avec une victoire 4-0.

Terminer le travail à Istanbul

Bien sûr, il serait négligent de ne pas mentionner la finale 2022-23, qui a finalement vu City remporter le prix qu’il recherchait avec tant d’impatience depuis une décennie ou plus. Après avoir éliminé le RB Leipzig, Chelsea et le Real Madrid en huitièmes de finale, un seul but précieux de Rodri a suffi pour battre l’Inter et voir Guardiola offrir à City le premier avant-goût de la gloire continentale depuis la Coupe des vainqueurs de coupe européenne 1969-70 – oh, et complète les aigus.