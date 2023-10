Guardiola de Manchester City se moque de Walker craché avec Arsenal

Le manager de la ville, Pep Guardiola, a refusé de faire la lumière sur une confrontation d’après-match entre le défenseur de Manchester City Kyle Walker et l’entraîneur d’Arsenal Nicolas Jover dimanche après que les champions aient subi des défaites consécutives en Premier League pour la première fois en cinq ans.

Le tir de Gabriel Martinelli à la 86e minute, qui a battu le gardien de City Éderson après une forte déviation du visage du défenseur Nathan Aké, a suffi à sceller une victoire 1-0 d’Arsenal à l’Emirates et à placer l’équipe invaincue de Mikel Arteta à la deuxième place du classement.

Mais alors que City tombait à la troisième place après la défaite, qui faisait suite à la défaite 2-1 de la semaine dernière contre les Wolves, les esprits se sont effilochés alors que les arrières latéraux Walker et Jover, qui travaillaient à City, se sont affrontés à l’extérieur du tunnel alors que les équipes quittaient le terrain. pas.

Jover parut tendre la main à Walker, qui refusa de la serrer avant de continuer son chemin. Cependant, le joueur de City s’est ensuite retourné pour affronter Jover avant d’être éloigné par son coéquipier Erling Haaland.

L’attaquant d’Arsenal Bukayo Saka, qui a raté le match en raison d’une blessure, est également intervenu pour sortir Jover de la situation.

S’exprimant après le match lors d’une conférence de presse d’après-match, Guardiola a déclaré qu’il ne voulait pas discuter de l’incident, même s’il avait admis qu’il savait ce qui s’était passé.

« Je sais ce qui s’est passé, mais je ne veux rien dire », a déclaré Guardiola. « Ils [Arsenal] sachez le. »

La défaite de City a mis à mal leurs espoirs de devenir la première équipe de l’histoire du football anglais à remporter quatre titres de champion successifs. Et Guardiola a déclaré que subir des revers en début de saison pourrait finalement aider à alléger la pression sur ses joueurs pour qu’ils créent l’histoire.

« Aucune équipe n’a jamais gagné quatre matchs de suite », a déclaré Guardiola. « Des défaites peuvent arriver, mais nous sommes en octobre. Parfois, c’est bien d’être mené. Ce n’est pas la première fois que les prétendants sont menés. La saison dernière, nous étions très, très en retard, mais la saison est longue. C’est arrivé.

« Chez les Wolves, ce fut un match difficile. Félicitations à Arsenal. Nous savons exactement ce que nous devons faire et nous le faisons. Nous récupérons les gens qui reviennent et essayons de briser [the losing run] immédiatement et le plus tôt possible contre des adversaires coriaces comme Brighton et [Manchester] Uni. »