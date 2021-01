Pep Guardiola a déclaré qu’il était heureux que ses joueurs de Manchester City changent de barre avant leur match en FA Cup avec Cheltenham (Samedi à 12h30 HE, en direct sur ESPN +) mais a demandé aux hôtes de s’assurer qu’ils ne laissent pas de bière traîner car il souhaite que son équipe soit « en parfait état ».

Les protocoles COVID-19 signifient que Guardiola et ses joueurs devront se préparer pour le match du quatrième tour dans la zone des bars de Whaddon Road et le directeur de la ville ne veut aucune distraction.

« S’il vous plaît, je demande seulement à Cheltenham; ne laissez pas de bières au bar avant le match », a ri Guardiola lors de sa conférence de presse vendredi.

« Nous serons ravis de nous changer au bar mais pas d’alcool là-bas car nous voulons gagner le match et être en parfait état. »

Guardiola sera sans Kevin De Bruyne, Sergio Aguero et Kyle Walker contre Cheltenham, sixième de la Ligue deux, mais l’Espagnol est sur le point d’aligner une équipe solide alors qu’il cherche à étendre sa série de victoires à 10 dans toutes les compétitions.

Le patron de la ville a également averti ses joueurs que le vestiaire inhabituel ne sera pas une excuse s’ils ne passent pas.

« Tout le monde vient des divisions inférieures ou croyez-vous que lorsque nous avons moins de 16 ans ou moins de 18 ans, nous volons dans des jets privés? » Ajouta Guardiola.

«Nous jouons dans ces stades toutes nos carrières, nous ne jouons pas dans de grands stades tout le temps, nous venons de Cheltenham. Les gens ne peuvent pas oublier cela et c’est un plaisir d’y jouer.

«Nous avons eu la chance d’avoir du succès dans notre profession et de gravir les échelons mais nous y sommes allés plusieurs fois et nous avons changé dans les bars en tant que garçons et nous jouons au football avec une joie incroyable.

« Nous adorons ce jeu et nous changeons dans ces vestiaires pour la plupart de nos carrières la plupart du temps. »