Guardiola de Man City : les arbitres et les VAR devraient être plus « humbles »

Pep Guardiola affirme que les arbitres et les VAR risquent d’occuper le devant de la scène tout en encourageant les officiels à « prendre du recul » suite à la controverse survenue lors de la défaite de Liverpool contre Tottenham samedi.

Les officiels de la Premier League sont sous le feu des projecteurs après que le but de Luis Díaz pour Liverpool au Tottenham Hotspur Stadium ait été incorrectement exclu pour hors-jeu après une mauvaise communication entre VAR Darren England et l’arbitre sur le terrain Simon Hooper.

Guardiola dit qu’il peut comprendre l’indignation de Liverpool et affirme que les arbitres devraient être plus « humbles » et permettre de se concentrer sur les joueurs.

« Ils devront trouver un système dans lequel les rôles principaux seront les joueurs et le jeu lui-même », a déclaré Guardiola.

« Dans tous les pays, pas seulement ici. Les arbitres et les VAR jouent les premiers rôles. Et l’Oscar revient à… ils doivent prendre du recul.

« Ce sont les joueurs. Certains matchs, soyez plus humbles et laissez les joueurs faire ce qu’ils ont à faire, et ils seront meilleurs. Ils seront meilleurs. Je comprends parfaitement à quel point Liverpool doit être bouleversé dans ce cas. »

Guardiola s’exprimait avant le déplacement de la Ligue des champions au RB Leipzig mercredi, lorsque City visera à rebondir après des défaites consécutives contre Newcastle et les Wolves.

City n’a perdu qu’une seule fois trois matchs de suite pendant le passage de Guardiola au club – en avril 2018 – mais n’a jamais gagné contre le RB Leipzig au Red Bull Arena après une défaite 2-1 en phase de groupes en 2021 et un 1- 1 nul en huitièmes de finale la saison dernière.

« [We know] à quel point ils sont intenses, à quel point ils forment une équipe Red Bull typique avec Marco Rose, toujours le même manager qui fait de très bonnes choses », a déclaré Guardiola.

« Comment ils attaquent l’espace, avec beaucoup de monde au milieu. Nous essayons d’y aller parce que c’est un grand pas pour nous. Si nous parvenons à obtenir un bon résultat, nous ferons un grand pas en avant vers la qualification pour le prochain tour. « .

City pourrait récupérer Bernardo Silva et John Stones après qu’ils se soient tous deux entraînés mardi matin et se soient rendus en Allemagne.

Stones n’a pas joué depuis qu’il s’est blessé à la hanche lors de la défaite du Community Shield contre Arsenal en août, tandis que Silva n’a pas joué depuis la victoire 3-1 contre l’Étoile rouge de Belgrade lors du premier match de groupe de City en Ligue des champions.