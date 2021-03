Pep Guardiola et Oleksandr Zinchenko n’étaient pas d’accord lors de la conférence de presse de la Ligue des champions de Manchester City lundi sur la question de savoir s’ils pouvaient gagner le quadruple cette saison.

Avant leur affrontement avec le Borussia Mönchengladbach, Zinchenko a déclaré que City était capable de remporter la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et la Carabao Cup cette saison.

Mais lorsque la réclamation du joueur de 24 ans a été présentée à Guardiola, le directeur de la ville a déclaré qu’il avait tort.

« Je suis plus âgé que Zinchenko, j’ai plus d’expérience et je ne suis pas d’accord avec lui », a déclaré Guardiola.

« La seule chose dont il doit s’inquiéter est d’essayer de gagner le match de demain [Tuesday] et en passant. Quatre titres ne se sont pas produits auparavant et à mon avis, cela ne se produira pas. Si vous me demandez si je suis d’accord avec lui, je dirai non. «

La réponse de Guardiola à une question sur le quadruple était en contraste frappant avec Zinchenko, qui a insisté sur le fait que City pouvait faire mieux que le triplé national remporté en 2019-20.

« Avec Pep et je pense que tout est possible », a-t-il déclaré. « Nous avons une équipe incroyable, les meilleurs joueurs du monde et certainement, pourquoi pas. »

Pendant ce temps, Guardiola a minimisé les informations faisant état d’une dispute avec Raheem Sterling après que l’ailier ait été exclu de l’équipe pour la victoire 3-0 sur Fulham samedi.

Guardiola a insisté sur le fait que la décision était purement tactique et a confirmé que Sterling faisait partie du groupe se rendant à Budapest pour affronter le Borussia Monchengladbach mardi.

« Rien ne s’est passé », a ajouté Guardiola. « Il n’a pas été sélectionné. Quand vous avez 20 joueurs de première classe, ce sera toujours injuste pour certains d’entre eux. Je les adore, ils sont la principale raison pour laquelle nous sommes en position. Ce jeu, pas sélectionné. Pas plus que ça . Je ne m’attends pas à ce qu’ils soient heureux, les gars qui ne jouent pas et qui ne sont pas sélectionnés. Normal. Depuis la création du football. Il est si important pour l’équipe et pour nous tous. «