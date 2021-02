Pep Guardiola dit qu’il est plus heureux maintenant qu’il a mis de côté ses différences avec Jose Mourinho.

Guardiola et Mourinho ont eu une relation difficile pendant leur séjour ensemble en Espagne alors qu’ils étaient respectivement en charge de Barcelone et du Real Madrid.

Ils ont été réunis à Manchester en 2016 lorsque Guardiola a été nommé par Manchester City et que Mourinho a pris la relève à Manchester United et avant une autre réunion samedi lorsque Mourinho, maintenant directeur de Tottenham, se rend au stade Etihad, Guardiola dit qu’il est heureux que le tirage soit terminé.

« Absolument, je préfère ça, je n’aime pas être sous les feux de la rampe », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi.

«J’aime faire mon travail, des sessions de formation sans aucune conférence de presse. Le jeu parle de lui-même mais nous devons le faire. Pour l’entreprise, pour la publicité pour tout le monde, il faut le faire.

« Je suis un manager pour ne pas sortir et parler de quelque chose de mauvais à propos des autres managers, des clubs. Je suis ici pour parler de football; c’est pourquoi je suis ici et pourquoi je suis devenu manager. »

Après leurs feux d’artifice en Espagne, la rivalité entre Guardiola et Mourinho devait s’intensifier à Manchester mais elle n’a jamais atteint la même férocité puisque City est devenu la force dominante du football anglais tandis que Mourinho a duré un peu plus de deux ans à Old Trafford.

« Peut-être que vous vous y attendez, ou que vous l’aimez, mais les situations sont naturelles, pourquoi devrions-nous avoir une rivalité avec tous les managers que nous avons? » dit Guardiola.

«Avant de me calmer, je préfère ne pas m’impliquer. J’ai une bonne relation avec lui, on peut être d’accord ou pas d’accord mais ce n’est pas un gros problème.

« Son entreprise est Tottenham, ou avant United, la mienne est City. Nous devons gérer notre équipe et le personnel des coulisses et nous n’avons pas le temps de savoir ce qui concerne l’autre club et s’en moquent. La seule préoccupation est ce que nous avons. à faire [against Tottenham]. «