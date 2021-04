Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a critiqué le projet de créer une Super League européenne en insistant sur le fait que la compétition « n’est pas un sport ».

City est l’un des 12 clubs qui se sont inscrits au nouveau tournoi aux côtés de Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur, Arsenal, Barcelone, le Real Madrid, l’Atletico Madrid, l’AC Milan, l’Inter Milan et la Juventus.

Selon les plans, les membres fondateurs conserveraient leur place quel que soit le succès sur le terrain. Et tandis que Guardiola admet qu’il a besoin de plus de détails sur les propositions, il a critiqué le concept lors d’une conférence de presse mardi.

« Ce n’est pas un sport où la relation entre l’effort et le succès n’existe pas », a déclaré Guardiola, qui a révélé avoir été mis au courant du plan « quelques heures » avant la publication du communiqué dimanche soir.

« Ce n’est pas un sport où le succès est déjà garanti ou peu importe si vous perdez. J’ai dit à plusieurs reprises, je veux la meilleure compétition. Ce n’est pas juste quand une équipe se bat, se bat, se bat au sommet et ne peut pas être qualifié parce que ce n’est que pour quelques équipes. »

Les six meilleurs patrons de Premier League, Ole Gunnar Solskjaer, Jurgen Klopp et Thomas Tuchel, ont également été interrogés sur les propositions et Guardiola se dit « mal à l’aise » avec les managers confrontés à des questions sur les plans élaborés dans les salles du conseil.

Les 14 clubs de Premier League ne faisant pas partie du top six, aux côtés de la FA, ont rencontré des clubs mardi pour discuter des implications immédiates de la proposition de Super League.

Dans un communiqué, ils ont déclaré: « Les 14 clubs présents à la réunion ont rejeté à l’unanimité et vigoureusement les plans de la compétition. La Ligue continuera à travailler avec les principales parties prenantes, notamment les groupes de supporters, le gouvernement, l’UEFA, la FA, l’EFL, la PFA et la LMA pour protéger les meilleurs intérêts du jeu et demander aux clubs impliqués dans la compétition proposée de cesser immédiatement leur implication. «

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, s’est adressé publiquement à l’ESL dans une interview donnée en Espagne lundi et Guardiola a appelé le PDG de City Khaldoon Al Mubarak et le propriétaire Sheikh Mansour à faire de même.

« Je pense que Ole, Jurgen, Thomas, Mikel [Arteta] et Ryan [Mason], nous parlons six fois par semaine en conférence de presse, nous pouvons tout parler », a déclaré Guardiola.

« Nous avons parlé de virus et de COVID, de NHS et de congés. Je dis ce que je ressens vraiment, mais nous ne sommes pas les bonnes personnes pour répondre à ces questions car les présidents peuvent parler plus clairement de l’idée pour l’avenir et de la direction du football. va.

« Une fois que nous aurons toutes les informations, je pourrai vous donner mon avis. C’est une déclaration – pas plus que cela. J’adorerais que le président fasse le tour du monde et dise quelle est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision. Je soutiens ce club et je fais partie du club mais aussi j’ai ma propre opinion. Pour nous tous, six [managers] c’est inconfortable, nous n’avons pas toutes les informations. «