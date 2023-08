Guardiola craint que De Bruyne ne soit blessé jusqu’en 2024

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a laissé entendre que Kevin De Bruyne pourrait ne pas être disponible avant la nouvelle année.

Le milieu de terrain de City a raté la victoire de la Super Coupe contre Séville en raison de la blessure aux ischio-jambiers contractée lors du match d’ouverture de la Premier League contre Burnley.

C’est une récurrence du problème qui a interrompu sa participation à la finale de la Ligue des champions en juin, et le joueur de 32 ans subira une intervention chirurgicale en Belgique pour corriger le problème.

Guardiola sera privé de De Bruyne pour la visite de Newcastle au stade Etihad samedi et il devrait manquer la première moitié de la saison.

« Il sera absent quatre ou cinq mois », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi.

« Nous ne sommes pas à notre meilleur [because of injuries]. C’est normal, et on ajuste quelques petites choses, mais l’esprit est là. »

Kevin De Bruyne sera un énorme raté pour Manchester City après avoir été influent sous le manager Pep Guardiola. James Gill – Danehouse/Getty Images

En plus de De Bruyne, Guardiola manque également Bernardo Silva et John Stones, qui ont raté la victoire contre Séville mercredi.

Rúben Dias a raté les deux derniers matchs de City en raison d’une commotion cérébrale, mais pourrait revenir contre Newcastle, qui a commencé sa saison avec une impressionnante victoire 5-1 sur Aston Villa.

« Nous avons besoin que le stade Etihad soit plein demain », a déclaré Guardiola.

« Restez avec nous, s’il vous plaît. Nous ne sommes pas dans notre meilleur moment. Restez là dans les mauvais moments. Nous avons besoin de leur soutien.

« C’est la première fois que nous sommes ensemble depuis la finale de la FA Cup contre United et la finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan. J’espère que nous pourrons célébrer ensemble pendant le match. »