Guardiola confirme que De Bruyne a subi une « blessure grave »

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a confirmé que son milieu de terrain vedette Kevin De Bruyne avait subi une grave blessure. L’international belge s’était déjà blessé aux ischio-jambiers lors de la finale de la Ligue des champions du club avec l’Inter Milan en juin. De Bruyne a raté toutes les préparations de pré-saison de l’équipe en raison du revers.

Le maestro du milieu de terrain est initialement revenu pour la défaite du Community Shield contre Arsenal. Il n’est entré dans la mêlée que pendant le match en tant que remplaçant en seconde période. Cependant, De Bruyne a ensuite été contraint d’être remplacé dans la première moitié de son premier match de Premier League de la campagne vendredi dernier. Le milieu de terrain a de nouveau aggravé le même ischio-jambier blessé.

L’entraîneur de la ville confirme l’importance de la blessure de De Bruyne

« C’est une blessure grave », a déclaré Guardiola aux journalistes mardi. « Tout d’abord, la blessure de Kevin est un coup dur et une grosse perte pour nous. Kevin a des qualités spécifiques. Vous pouvez le perdre pendant un ou deux matchs, mais pendant longtemps, c’est difficile pour nous. Mais nous devons regarder vers l’avenir et nous avons des alternatives là-bas à d’autres options. [There are] des opportunités maintenant pour les autres – la vie vous en donne – et je suis presque sûr qu’ils les saisiront.

Le manager espagnol a également révélé que De Bruyne pourrait nécessiter une intervention chirurgicale pour soigner sa blessure aux ischio-jambiers. « Nous devons décider de la chirurgie mais il sera absent quelques mois », a poursuivi Guardiola. L’entraîneur a affirmé que la décision concernant l’éventuelle opération chirurgicale aurait lieu cette semaine. Il a ensuite déclaré que De Bruyne serait mis à l’écart pendant « trois ou quatre mois » s’il avait besoin de passer sous le bistouri.

Milieu de terrain crucial pour le triplé 2022/23 du club

De Bruyne a été une figure clé du triplé de City lors de la campagne 2022/23. Le Belge a enregistré 10 buts et 29 passes décisives en 46 apparitions au total entre les compétitions de Premier League, de Ligue des champions et de FA Cup la saison dernière.

Alors que De Bruyne est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde, City a montré qu’il pouvait affronter la tempête. Le milieu de terrain central a raté un total de 12 matchs la saison dernière en raison d’une blessure, d’une maladie ou d’un remplacement inutilisé. City a remporté neuf de ces matchs et n’en a perdu qu’une seule fois. La seule défaite s’est produite à Brentford lors du dernier match de la campagne de Premier League. Le club avait déjà cousu le titre à ce moment de la saison.

