Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, prévoit de signer le livre de condoléances du regretté Sir Bobby Charlton lors du déplacement de son équipe à Old Trafford dimanche pour affronter Manchester United, et a condamné les “chants ignobles” de deux supporters de City.

Charlton, vainqueur de la Coupe du monde en Angleterre et l’un des plus grands joueurs de United, est décédé samedi à l’âge de 86 ans.

“Ils ne nous représentent pas”, a déclaré Guardiola aux journalistes vendredi. “L’alcool crée de très mauvaises choses chez les gens.”

City a suspendu deux mineurs d’assister aux matchs après la diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux montrant “Bobby’s in a box” lors de la victoire de leur équipe contre Brighton & Hove Albion le même jour au stade Etihad.

“Manchester City peut confirmer que deux mineurs ont été identifiés en relation avec les chants ignobles entendus au stade Etihad pendant la mi-temps du match du week-end dernier contre Brighton et Hove Albion”, peut-on lire jeudi dans un communiqué du club.

“Ce qui nous représente, c’est que la prochaine fois, j’irai à Old Trafford pour signer le livre de condoléances au nom de Manchester City”, a déclaré Guardiola. “Nous avons un immense respect pour Manchester United et en particulier pour l’icône et la figure qu’est Sir Bobby Charlton.

“Nos condoléances vont à sa famille et à Manchester United. Elles sont toujours et seront toujours là.”

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a condamné les chants offensants de deux supporters du club. Mike Morese/MI News/NurPhoto via Getty Images

Le match de dimanche sera le 191e derby de Manchester, mais Guardiola a déclaré que jouer dans le chaudron d’Old Trafford était toujours unique.

“Quand j’étais à Barcelone, au Bayern Munich, et que je suis allé en Angleterre pour jouer contre United à Old Trafford, c’était toujours spécial, des scénarios spéciaux, un endroit spécial, et bien sûr, c’est spécial pour nos fans”, a-t-il déclaré.

“Mais en fin de compte, c’est un match de football. Ce n’est pas comme la finale de la FA Cup ou les matches où gagner ou perdre peuvent définir la victoire ou non de la Premier League. C’est toujours le [10th] match, donc 87 points à jouer, c’est un autre match, il faut être concentré sur ce qu’il faut faire pour les battre.”

Champions City est deuxième du classement, six points devant ses voisins huitièmes. Le choc de dimanche sera un bon test de la mentalité de son équipe, a ajouté Guardiola.

“Nous avons beaucoup gagné, la question n’est pas de savoir si nous gagnerons, que va-t-il se passer ? Je veux voir mon équipe prouver qu’elle a la bonne mentalité dont elle a besoin pour gagner ces matchs”, a-t-il déclaré.

Reuters a contribué à ce rapport.