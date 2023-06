Guardiola cherche à s’appuyer sur le succès de Man City en Ligue des champions après avoir finalement conquis l’Europe

Presque immédiatement après avoir mené Manchester City à son premier titre en Ligue des champions samedi, Pep Guardiola a évoqué la nécessité de s’appuyer sur ce succès.

Le record du Real Madrid avec 14 Coupes d’Europe est sûr pour un certain temps encore – mais il y a tout lieu de croire que City continuera gagner la compétition encore et encore .

C’était, après tout, sa deuxième finale en trois saisons.

La victoire 1-0 contre l’Inter Milan au stade Ataturk Olimpiyat d’Istanbul arrivait. Et la richesse de la famille dirigeante d’Abu Dhabi, combinée à l’apparent insatiable désir de perfection de Guardiola, signifie que City a le potentiel de devenir encore plus fort dans les années à venir.

Guardiola est un grand fan de Michael Jordan. Et tout comme un titre ne suffisait pas à l’icône des Chicago Bulls, qui a remporté six championnats NBA, Guardiola sait que l’héritage de City en Europe dépend de succès répétés.

Madrid est un vainqueur en série, ayant remporté quatre titres de Ligue des champions entre 2014 et 2018, et gagnant à nouveau en 2022. C’est la référence pour City.

« Il y a des équipes qui gagnent la Ligue des champions et qui disparaissent après une ou deux saisons », a déclaré Guardiola. « C’est ce que tu dois éviter. Me connaissant, ça n’arrivera pas. »

L’aspect le plus impressionnant du triplé de trophées de City cette saison, y compris le titre de Premier League et la FA Cup, est peut-être qu’il s’agit d’une année de transition au cours de laquelle un nouvel attaquant à Erling Haaland a été ajouté, ainsi qu’un changement de système en tant que Guardiola. adopté une défense à trois.

Il y a un potentiel d’évolution au milieu de terrain avec les départs possibles du capitaine Ilkay Gundogan et de Bernardo Silva.

L’arrière gauche Joao Cancelo a été prêté au Bayern Munich à mi-parcours de la campagne et pourrait partir définitivement cet été.

Guardiola était un grand admirateur de l’international anglais Jude Bellingham, mais le Real Madrid a remporté la course pour le milieu de terrain très apprécié.

Une alternative peut être recherchée, en particulier si Gundogan ou Silva partent. À Phil Foden, City a une option de grande classe prête pour plus d’implication qu’il n’a réussi au cours de cette saison.

Guardiola n’est pas le genre d’entraîneur à rester immobile et les soutiens de City à Abu Dhabi ont constamment fourni les fonds nécessaires pour améliorer son équipe avec les meilleurs joueurs du monde.

Jack Grealish est devenu La première signature de 100 millions de livres du football anglais (139 millions de dollars) après que City ait été battu par Chelsea en finale de la Ligue des champions de 2021.

L’année dernière, Haaland, qui était convoité par presque tous les meilleurs clubs d’Europe, a été ajouté à une équipe qui venait de remporter des titres de champion consécutifs.

Ayant enfin percé en Ligue des champions, Guardiola ne voudra pas prendre le risque de reculer. C’est probablement ce qu’il dira au cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, qui était présent pour assister au couronnement de City.

Il y avait un écart de 12 ans entre la dernière victoire de Guardiola en Coupe d’Europe avec Barcelone en 2011 et sa dernière. Il a triomphé dans cette compétition à trois reprises et sait combien il est difficile de gagner.

Seul Madrid a défendu avec succès le trophée depuis qu’il a été rebaptisé Ligue des champions en 1992, le remportant en trois saisons successives de 2016 à 18.

C’est une mesure de la norme requise pour dominer le jeu européen. Et si City peut avoir des ambitions audacieuses, la compétition pourrait difficilement être plus intense.

Voici un aperçu des clubs du pays qui pourraient entraver le succès répété de Guardiola’s Man City la saison prochaine:

ESPAGNE

Madrid a déjà décidé de signer Bellingham dans un accord qui pourrait atteindre 139 millions de dollars . La décision de Karim Benzema de se rendre à Al-Ittihad en Arabie saoudite signifie qu’un attaquant de classe mondiale est nécessaire et Harry Kane de Tottenham a déjà été lié.

Vinicius Junior s’impose comme l’une des stars mondiales du football et, avec Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, fait partie de la prochaine génération de « Galacticos » potentiels du géant espagnol.

Barcelone est de retour en tête en Espagne après avoir remporté le titre de champion cette saison et cherchera à s’appuyer sur cela. Bien qu’il ait raté la re-signature de Lionel Messi, il a été lié à des mouvements pour la paire de City Gundogan et Silva.

ANGLETERRE

Arsenal a poussé City durement pour le titre de Premier League et après sa qualification pour la Ligue des champions, il tenterait de se renforcer avec la signature du milieu de terrain de West Ham Declan Rice.

Manchester United a fait des pas en avant sous la direction d’Erik ten Hag, remportant la Coupe de la Ligue et se qualifiant pour la Ligue des champions. Si un rachat du club peut être finalisé prochainement, il pourrait devenir important sur le marché des transferts cet été, avec un attaquant de haut niveau comme priorité.

Newcastle complète la liste des clubs anglais qui participeront à la meilleure compétition européenne et ses propriétaires saoudiens chercheront sûrement à recruter plus de stars.

City fait également face à une menace potentielle de la Premier League qui a frappé le club avec plus de 100 accusations de malversations financières . City est accusé d’avoir fourni des informations trompeuses sur ses finances sur une période de neuf ans de 2009 à 2018 et les sanctions pourraient inclure une déduction de points ou même l’expulsion de la première division du football anglais. City nie les accusations et a déjà vu une interdiction de deux ans des compétitions européennes annulée par le Tribunal arbitral du sport en 2020, après qu’un panel nommé par l’UEFA a constaté de « graves violations » des règles financières de 2012 à 2016.

FRANCE

Le Paris Saint-Germain, soutenu par le Qatar, attend toujours de faire la même percée que City en Europe et est planifier d’aller dans une nouvelle direction après le départ de Messi.

Le Brésilien Neymar pourrait également partir, les champions de France cherchant à se concentrer sur les jeunes joueurs locaux.

Après avoir emprunté la voie des superstars sans succès en Ligue des champions, il sera fascinant de voir si un changement de stratégie changera la fortune du PSG.

ALLEMAGNE

Il a fallu un coup dramatique Vainqueur à la 89e minute lors de la dernière journée de la saison voir le Bayern Munich soulever la ligue allemande pour la 11e saison consécutive.

Le Bayern a été balayé par City en quarts de finale de la Ligue des champions, mais dispose des ressources et de l’expertise en matière de recrutement pour s’assurer qu’il reste toujours une force en Europe.

ITALIE

L’Inter a menacé de réaliser l’un des plus gros chocs de la finale de la Ligue des champions et a perdu par la plus belle des marges contre City samedi soir. À Simone Inzaghi, il a un entraîneur qui s’est opposé à Guardiola et l’a poussé à la limite.

Sur cette base, l’Inter pourrait bien encore aller loin.

Mais le champion de la ligue, Napoli, était l’équipe la plus remarquable d’Italie la saison dernière – et a longtemps ressemblé à un vainqueur potentiel de la Ligue des champions. Comment ça se passe après le départ de l’entraîneur inspirant Luciano Spalletti reste à voir, tandis qu’un certain nombre de ses joueurs vedettes comme Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen et Kim Min-jae pourraient être convoités par des rivaux.

Reportage par l’Associated Press

