Guardiola assure à City qu’il reste malgré les violations du FFP

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a clairement indiqué qu’il ne quitterait pas le club de sitôt, malgré les allégations de violations financières. L’entraîneur s’est exprimé pour la première fois vendredi sur les récents problèmes juridiques de l’équipe.

City fait actuellement l’objet d’une enquête pour avoir prétendument enfreint les règles du fair-play financier plus de 100 fois. Des amendes, des déductions de points en Premier League ou même une éventuelle expulsion de l’élite pourraient toutes être possibles.

Guardiola affirme qu’il ne quittera pas City tôt après des allégations de violations

L’année dernière, Guardiola a affirmé qu’il quitterait le club si les officiels de l’équipe lui mentaient au sujet des irrégularités financières. Néanmoins, l’entraîneur espagnol a proclamé qu’il n’irait nulle part pour l’instant. « Je ne bouge pas de ce siège. Je peux vous assurer plus que jamais », a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse.

En plus de rester fidèle au club, l’entraîneur a également abordé les allégations précédentes de 2020. L’UEFA a initialement interdit City de la compétition européenne, mais le club a remporté un appel et n’a reçu qu’une amende.

« Ma première pensée est que nous avons déjà été condamnés. Ce qui s’est passé, c’est la même chose avec l’UEFA », a déclaré l’entraîneur. « Nous avions déjà des accusations et maintenant nous sommes inculpés. Le club a prouvé qu’il était innocent (des accusations de l’UEFA).

Pep : “Je suis pleinement convaincu que nous serons innocents”

Guardiola a également admis qu’il n’était pas tout à fait sûr de ce qui se passerait ensuite, mais le club acceptera pleinement toute accusation d’acte répréhensible. « Que va-t-il se passer, je ne sais pas. Personnellement, je suis heureux que nous soyons ici car, comme l’UEFA, nous avons la chance de (nous défendre) », a déclaré l’Espagnol.

“J’aurais aimé attendre et voir ce qui se passe, mais juste au cas où nous ne serions pas innocents, nous accepterons ce que le juge et la Premier League décident. Mais si la même situation avec l’UEFA se produit et que nous sommes innocents, que se passera-t-il pour réparer ou rembourser nos dommages ? »

«Après, les tribunaux peuvent dicter ce qui s’est passé. Au final c’est sympa. Je suis pleinement convaincu que nous serons innocents.

On a également directement demandé à Guardiola si d’autres clubs de Premier League étaient également derrière les allégations. “Oui, bien sûr, c’est la Premier League”, a répondu l’entraîneur. « Je ne sais pas pourquoi. Vous devrez aller voir tous les PDG et leur demander. Allez à une conférence de presse et demandez-leur.

City a remporté 14 trophées nationaux majeurs depuis l’achat du club par le groupe d’Abu Dhabi en 2008. Depuis la prise de contrôle, les officiels de l’équipe ont également dépensé plus de 2 milliards de dollars pour les joueurs.

PHOTO : IMAGO / PA Images