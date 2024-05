Guardiola admet que c’est « le moment de grincer des dents » pour Manchester City alors que les Spurs attendent | Pep Guardiola

Pep Guardiola Les champions sont à un point d’Arsenal avant le match contre Tottenham

Guardiola : « Nous savons pour quoi nous jouons – c’est un KO » Lun 13 mai 2024 17h30 HAE

Pep Guardiola a admis que lui et Manchester City ressentiront un « moment grinçant » avant leur visite cruciale à Tottenham mardi alors qu’ils cherchent à remporter un quatrième titre consécutif record.

City est deuxième, à un point d’Arsenal, après avoir joué un match de moins. Le déplacement aux Spurs est leur match en cours avant la dernière journée de dimanche, lorsqu’ils accueilleront West Ham et qu’Arsenal recevra à domicile contre Everton. Si City perd chez les Spurs, le destin du titre sera entre les mains d’Arsenal et un match nul leur donnerait l’avantage grâce à une différence de buts supérieure de trois.

En 2003, Sir Alex Ferguson a décrit la lutte pour le titre entre Arsenal et son équipe de Manchester United comme « C’est l’heure des fesses qui grincent » pour les Gunners, une expression entrée dans l’Oxford English Dictionary. Guardiola a été informé de la caractérisation de Ferguson et a demandé si lui et ses joueurs vivraient la même chose. «Traduisez», dit-il. « Beaucoup de pression? Beaucoup de pression. Pourquoi Sir Alex ne formulerait-il pas une phrase plus facile pour le moment ? »

Après avoir expliqué que cela signifiait être nerveux, Guardiola a déclaré : « Maintenant, non, et maintenant je dois dire aux joueurs, présentez Tottenham. [and] le jeu auquel nous pensons jouer. Mais demain, nous ressentirons la tension et la nervosité. Bien sûr, je le ressentirai, sinon ce serait un mauvais signe.

Nathan Aké célèbre son vainqueur pour Manchester City contre Tottenham en FA Cup – le premier but de City dans le nouveau stade des Spurs. Photographie : Catherine Ivill/Getty Images

« À chaque match, je ressens la bonne tension mais [I focus on] les adversaires, concentrez-vous sur ce qu’ils [the players] ce que je dois faire, lire ce qui va se passer dans le jeu et ensuite ne pas être trop excité, prendre de mauvaises décisions et rendre mes joueurs un peu anxieux – à cause de mon comportement, cela arrive parfois, malheureusement pour moi et l’équipe.

« Le reste, je vais bien, juste pour être calme, pour prendre les bonnes décisions. Je l’ai toujours été, même en septembre, octobre, novembre. Je ne pense pas qu’un joueur ou un manager de football soit assez détendu pour penser que cela n’a pas d’importance. Nous savons pourquoi nous jouons : c’est un match à élimination directe, comme un quart de finale, une demi-finale retour de Ligue des Champions ou de FA Cup. Simple : gagnez, OK ; perdre, au revoir. Ce n’est pas beaucoup plus compliqué que ça.

Guardiola a déclaré que City avait pour objectif de devenir la première équipe anglaise à être championne quatre années de suite. « Au début de la saison, nous n’y avions pas pensé », a-t-il déclaré. « Maintenant, cela enflamme quelque chose dans nos têtes qui dit : ‘Les gars, aucune équipe n’a réussi.’ Cela montre à quel point c’est difficile.

Il a nié que la domination de City sur la Premier League ait rendu la course au titre apprivoisée, en soulignant les dépenses des rivaux qui n’ont pas réussi à égaler ce succès. Il estime que City a été le quatrième plus gros dépensier net de la ligue au cours des cinq dernières années, avec Manchester United en tête de liste, suivi de Chelsea et d’Arsenal, et a déclaré : « Man United aurait dû remporter tous les titres – tous. Et le deuxième, Chelsea tous les titres. Et le troisième, Arsenal tous les titres.

« Ils dépensent [more] argent au cours des cinq dernières années que nous. Ils devraient être là. Ils ne sont pas là. Pour ça [same] raison pour laquelle Gérone ne devrait pas être en Ligue des champions et Leicester ne devrait pas gagner la Premier League il y a des années. Maintenant c’est ennuyeux ? Ce n’est pas ennuyeux. C’est tellement difficile d’être à nouveau ici et nous voulons le gagner.

Selon Marché de transfertau cours des cinq dernières années, les dépenses nettes de Chelsea ont été de 802 millions d’euros, de 694 millions d’euros pour United, de 638 millions d’euros pour Arsenal, de 537 millions d’euros pour Tottenham, de 486 millions d’euros pour Newcastle, de 383 millions d’euros pour Aston Villa et de 380 millions d’euros pour City.

Jack Grealish est de nouveau disponible après une maladie et Nathan Aké fait face à un test de condition physique.