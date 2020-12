Pep Guardiola a admis que Manchester City avait du mal à transformer les occasions en buts – et a admis que c’était une préoccupation.

Sans l’attaquant vedette Sergio Aguero, qui revenait toujours d’une blessure et ne faisait pas partie de l’équipe de Guardiola, City manquait d’un avantage clinique à l’avant.

Interrogé sur la façon de résoudre le problème à l’avant, Guardiola a déclaré: «Mettez le ballon dans le but. Telle est la solution.

«Nous n’avons pas concédé à nouveau comme nous ne l’avons pas fait contre Porto et contre Marseille. C’est un bon point pour nous de partir d’ici. D’accord, nous luttons dès le départ.

Guardiola, qui est allé avec deux milieux de terrain à Fernandinho et Rodri, dans une approche curieusement prudente, a admis qu’il aurait pu être plus audacieux, mais a déclaré que City avait la meilleure des chances dans l’impasse.

«Les deux milieux de terrain? Soyez plus aventureux? » dit Guardiola. «Nous étions plus aventureux qu’eux et nous avons créé plus de chances.

« Peut être [City could have been more attack-minded]. Mais je suis le manager et je vois l’équipe, je vois l’adversaire et ce qui s’est passé lors des matchs précédents.

«Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j’ai décidé. Ils peuvent jouer à différents systèmes et, lorsque vous créez les chances que nous avions pour Raheem Sterling et Gabriel Jesus, compte tenu du moment où nous sommes, c’est bien.