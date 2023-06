Pour Manchester City et ses fans – une joie débridée.

Non seulement pour enfin conquérir l’Europe pour la première fois, mais aussi pour arracher la revendication de Manchester United sur le seul triplé majeur d’un club anglais.

Image:

Victoire de Manchester United à l’UEFA en 1999. Photo : AP



Gagner la Ligue des champions et remporter trois trophées n’était pas seulement une obsession pour City et son manager Pep Guardiola. C’était une attente.

Lorsque vous avez dépensé des milliards pour constituer une équipe – avec le filet de sécurité de Abou Dabi richesse souveraine – on leur demande la domination.

Cela se fait au détriment de la compétitivité sportive.

Image:

Pep Guardiola détient le trophée après avoir remporté la finale. Photo : AP



Le père de Jack Grealish: « Fils d’une journée incroyable »



Ville il a fallu réviser Arsenal prétendre à la Premier League. Mais c’était un troisième titre consécutif – le cinquième en six saisons.

Battement Manchester United dans la finale de la FA Cup était attritionnelle plutôt qu’artistique. Il en était de même pour vaincre l’Inter Milan par un seul but – avec le courage nécessaire pour remporter la victoire de samedi soir à Istanbul.

Image:

Photo : AP



Image:

Photo : AP



Même une équipe de talents aussi sensationnels ne peut pas être spectaculaire tout le temps.

Et – même si on ne peut pas s’attendre à ce que ses rivaux célèbrent leur gloire – la suprématie de City suscite un mépris particulier.

Cela a beaucoup à voir avec le nuage au-dessus de la Lune bleue.

La richesse d’Abu Dhabi a élevé City au rang d’élite du football européen au cours des 15 dernières années et a fourni un financement autrefois inimaginable pour transformer les équipes masculines et féminines et leurs installations.

Image:

Sheikh Mansour (avant-droit) avec le président turc Recep Tayyip Erdogan (au centre) et le président de la FIFA Gianni Infantino (avant-gauche) lors de la finale



Alors que United établissait autrefois les normes du football, c’est maintenant City.

Mais il s’agit d’un club condamné à deux reprises par l’UEFA – dans le cadre d’un accord avec les organisateurs de la Ligue des champions pour avoir enfreint les règles du fair-play financier et pour avoir entravé une deuxième enquête sur leur respect de ces règles visant à empêcher les dépenses illimitées.

Dépenser au-delà de ce qu’ils auraient dû légitimement générer est au cœur de l’affaire en cours de la Premier League contre City.

L’allégation est qu’ils ont triché – avec 115 accusations de Premier League liées à la surinflation ou au déguisement de la source de revenus liée à leur propriété aux EAU.

City insiste sur le fait que la commission de la Premier League disposera de « preuves irréfutables qui existent à l’appui de sa position ».

Par des démentis, le club n’a jamais réfuté les détails de la correspondance interne divulguée sur les transactions financières liées à Abu Dhabi depuis sa première apparition en 2018.

Ceux qui poursuivent les enquêtes sur City sont rejetés par les fans comme envieux de tout le succès et déterminés à empêcher les équipes de s’en prendre à l’ancienne élite.

Mais ils sont désormais fermement la force du football anglais et européen – avec une équipe d’avocats déchaînée pour protéger ce statut.

Image:

Erling Haaland célèbre après avoir remporté le match final de la Ligue des champions. Photo : AP



« Nous ne sommes pas vraiment là », chantent les fans de City, rappelant leurs jours en troisième division il y a 25 ans.

Est-ce vraiment leur club ou les supporters sont-ils la toile de fond d’un projet géopolitique ?

City peut apparaître comme une extension de la politique étrangère des Émirats arabes unis – une entreprise sportive phare d’Abu Dhabi et de Sheikh Mansour.

L’investissement a contribué à transformer un coin de l’est de Manchester avec le complexe d’entraînement tentaculaire construit à côté d’un stade en expansion.

Mais l’ascendant de City peut manquer des liens locaux qui ont été la marque du triplé de United, aucun diplômé de l’académie n’ayant entamé la victoire 1-0 contre l’Inter Milan.

Et pourtant, alors que le trophée de City est attribué aux largesses des revenus d’Abu Dhabi, United a également dépensé plus de 2 milliards de livres sterling pour les joueurs et leurs salaires au cours de la décennie avec peu de succès.

Et Chelsea dépensant 600 millions de livres sterling sur les joueurs au cours de la dernière année n’a pu produire qu’une 12e place en Premier League.

Il ne s’agit pas seulement d’avoir de l’argent, mais de la façon dont vous le dépensez. Et à qui vous confiez le soin de transformer une collection de stars en une équipe.

Guardiola a bénéficié d’une richesse souveraine qui a transformé le football en un jeu de pouvoir politique.

Mais l’ancien patron de Barcelone a transformé City en une machine à gagner impitoyable.

Un triple n’a pas rempli la mission. Guardiola et Abu Dhabi viseront les sept trophées potentiels la saison prochaine et complèteront la domination mondiale du football.