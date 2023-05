‘Guardians Of The Galaxy 3’ Star On Recorder Vim’s Fate (Exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Très peu en dehors des Gardiens ont eu le courage de tenir tête au Haut Évolutionnaire, mais de Miriam Shor L’enregistreur Vim l’a certainement fait. Dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 troisième acte passionnant, Recorder Vim a défié le High Evolutionary alors que sa folie le consumait. Elle a tenté de lui prendre le contrôle du navire, mais le Haut Évolutionnaire a tué Recorder Vim et les autres autour d’eux avec une énorme explosion d’énergie. HollywoodLifous avons parlé EXCLUSIVEMENT avec Miriam du moment de résistance de Recorder Vim.

« Allez, c’était trop bien. Tout d’abord, comme si je prenais le contrôle du vaisseau ? C’est la chose à laquelle vous jouiez dans chaque jardin et sous-sol quand vous étiez enfant, n’est-ce pas ? C’était un frisson », a déclaré Miriam.

Elle a poursuivi: «J’aime plonger aussi profondément que possible dans n’importe quel rôle que je joue. J’aime tout surintellectualiser. Je suis un nerd de science-fiction, donc je le fais quand même. Je cherche quelque chose auquel je peux me connecter à un niveau vraiment personnel et profond. Avec ce personnage, c’était vraiment : quelle est cette chose qui permet aux gens de suivre les pires personnes du monde avec les pires pulsions du monde ? Comment les gens suivent-ils ces gens ? Et quel est ce moment où ils réalisent, putain de merde, je vais partir de cette falaise avec cette personne parce que c’est comme, bien sûr, tous les méchants et tous les films mais c’est aussi comme si une vraie chose s’était produite à travers l’histoire , et ça se passe devant nous ces jours-ci. C’est vraiment au premier plan de mon esprit. Comment les gens peuvent-ils suivre les gens avec les pires intentions ? Qu’est-ce que c’est? Et mon personnage n’est rien sinon un fanatique et un croyant et quel est ce moment où le bandeau est arraché et vous voyez vraiment la folie. À quoi cela ressemble-t-il et se sent-il pour cette personne ? J’ai eu un moment pour le faire, mais James [Gunn] m’a fait passer un bon moment. »

Avant ce moment, Recorder Vim avait été le bras droit du Haut Évolutionnaire pendant des années. Elle a soutenu ses tentatives radicales de créer la « société parfaite ». Bien qu’elle ait réalisé trop tard l’étendue de l’obsession du High Evolutionary (en particulier avec Rocket), Recorder Vim a finalement vu au-delà de la façade du High Evolutionary.

« Nous le voyons tous venir, mais vous ne le voyez pas, et quel est ce moment de réalisation. Il faut du courage pour y résister », a déclaré Miriam HollywoodLa Vie. « Je ne suis pas sûr qu’elle ait eu des raisons altruistes comme je vais sauver tout le monde plus que je vais juste sauver mon propre cul, mais en même temps, il faut du courage pour tenir tête à quelqu’un d’aussi puissant comme le Haut Évolutionnaire. Ça ne se termine pas bien, mais elle a essayé.

Miriam a ajouté: « Je pense que c’est plus compliqué que d’être un héros à ce moment-là, mais je pense qu’elle voit quelque chose pour la première fois. Elle en mesure vraiment la profondeur. C’est une horreur. C’est comme réaliser à quel point cet être qu’elle a contribué à vanter est fou. Il y a là aussi de la culpabilité. L’actrice a souligné que « des choses plus sombres » conduisaient Recorder Vim à ce moment-là. « En tant que véritable fanatique, elle croit en la cause et elle pense que cela nuit à la cause », a-t-elle déclaré.

Avant que Recorder Vim n’ait eu la chance de prendre le contrôle du navire, le High Evolutionary l’a anéantie, ainsi que tous ceux qui se trouvaient à proximité. HollywoodLa Vie a demandé à Miriam si Recorder Vim s’attendait à mourir à ce moment choquant.

« Je pense qu’elle pense, je vais mourir si je ne fais pas ça, alors j’ai un choix à faire. Je pourrais aussi bien essayer de me sauver. Mais aussi, il y a la folie de celui-ci. Tout pour celui-ci ? dit-elle.

Miriam a également reconnu cette « connexion plus profonde » entre le Haut Évolutionnaire et Rocket, qui a été créé par le Haut Évolutionnaire. « Je pense qu’il y a en fait quelque chose dans cette relation que le High Evolutionary ne se demande pas pourquoi il est si obsédé par Rocket », a déclaré l’actrice. HollywoodLa Vie. « Je pense qu’il y a beaucoup de choses compliquées impliquées là-dedans. Je pense qu’il y a quelque chose de presque humain et parental. Il y a tellement de choses. James est vraiment un écrivain fantastique parce qu’il superpose tellement de choses les unes sur les autres. Vous pouvez simplement regarder ce film et être pleinement satisfait. Vous pouvez aller aussi profondément dans les couches de celui-ci en interrogeant notre créateur et en questionnant notre destin et pourquoi nous avons été créés et devons-nous accomplir ce destin pour la façon dont nous avons été créés ? Toutes ces questions sont d’énormes questions philosophiques. Il a créé un échafaudage avec son histoire qui contient toutes ces questions, et c’est ce que fait la grande fantaisie de science-fiction.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est le dernier chapitre sincère de la Gardiens trilogie. Bien qu’il s’agisse d’un film de super-héros, il y a une dose supplémentaire de magie dans le Gardiens des films qui les élèvent au-delà du genre. Miriam attribue cela à l’homme à la tête de la trilogie, le réalisateur James Gunn.

« C’est un vrai, vrai amoureux de ce genre et un vrai amoureux de l’impact émotionnel que la narration peut avoir », a-t-elle déclaré. «Je ne pense pas que ce soit vrai de tous les réalisateurs, créateurs, de n’importe quel film, sans parler d’un genre de science-fiction et de science-fiction de super-héros. Les gens peuvent vraiment s’enliser dans les détails techniques de tout cela. Sa ligne directrice est toujours, toujours, toujours le lien émotionnel.

En plus de Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3Miriam a également été choisie pour de Bradley Cooper Léonard Bernstein biopic, Maestro. Miriam a techniquement déjà travaillé avec Bradley depuis qu’il exprime Rocket dans le Gardiens films, mais c’est la première fois qu’elle travaille avec lui en personne.

« Tout d’abord, c’est un tel plaisir de pouvoir regarder Bradley. C’est vraiment un tel artiste », s’est exclamée Miriam. « Son souci du détail, son obsession dans le meilleur sens du terme, avec la créativité autour du processus de création Maestro… Je veux dire, écrire, jouer, réaliser et parler de maquillage. Comme des heures de maquillage avant d’écrire, d’être sur le plateau, de réaliser et d’agir. C’était tellement dévorant. Il a également créé un sentiment sur le plateau qui était comme si vous entriez dans un jeu constant, une amélioration constante de tout essayer, de la gentillesse, de l’accueil et de la créativité. Cela ne ressemblait donc à rien de ce que j’avais vécu. C’était un délice. Ce n’est pas un rôle énorme, mais chaque rôle a été adopté et a fait partie de la création de cette vision qu’il a et dont je suis tellement excité de voir le produit final. Je ne l’ai pas encore vu, mais ce que j’ai vu ne ressemble à rien d’autre.

