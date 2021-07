Guard Jrue Holiday a finalement aidé les Bucks à maximiser leur potentiel

PHOENIX – Les Milwaukee Bucks ont traversé les meneurs.

Eric Bledsoe n’a pas travaillé. George Hill était une sauvegarde solide mais pas le démarreur dont les Bucks avaient besoin.

Le directeur général de Milwaukee, Jon Horst, a examiné le paysage à la recherche d’une mise à niveau dans le court délai entre la fin de la saison dernière et le début de cette saison et il a découvert que les pélicans de la Nouvelle-Orléans étaient prêts à échanger le vétéran Jrue Holiday.

Cela a coûté aux Bucks trois choix de repêchage au premier tour, mais si la finale de la NBA est l’objectif, l’accord en valait la peine compte tenu de la défaite en finale de la Conférence de l’Est en 2019 et de la sortie de la bulle du deuxième tour en 2020.

Ils avaient enfin un meneur qui pourrait aider Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, et lorsque les Bucks ont perdu Antetokounmpo à cause d’un genou gauche hypertendu en finale de conférence, ils ont pu surmonter l’absence d’Antetokounmpo et gagner les deux derniers matchs de la série – en partie parce que vacances.

« Giannis étant absent ou non, je savais que je devais être agressif », a déclaré Holiday. «Je pense que la meilleure façon d’aider mon équipe est d’entrer dans la peinture, de pénétrer, de préparer après les trois, de regarder grand ouvert et de préparer Brook (Lopez) pour faire des dunks monstres comme ça. Donc, honnêtement, je pense qu’être agressif, descendre, est quelque chose qui aide beaucoup notre équipe et je dois continuer à le faire.

Un grand scénario de la finale sera l’affrontement du meneur Jrue Holiday (21 ans) et de Chris Paul. Aaron Gash, AP

Holiday, 31 ans, un vétéran de 12 ans, figurera en bonne place dans la finale contre les Phoenix Suns avec son affrontement contre Chris Paul aux deux extrémités du terrain.

Limiter Paul fait partie intégrante de la minimisation de ce que les Suns font offensivement, et exécuter l’offensive efficacement pendant que le satané (irritant?) Paul le défend maximise ce que les Bucks peuvent faire, surtout si Antetokounmpo n’est pas disponible.

Paul sait à quel point son affrontement est important.

« Jrue est juste le gars de l’équipe accompli », a déclaré Paul. « Joue le jeu de la bonne façon, défend, peut marquer. Ma famille sait, comme mes parents, connaissent très bien sa famille. Il est juste comme un bon gars, comme un bon gars. Je suis sûr qu’ils sont ravis de l’avoir, et c’est ce qui va rendre cette série si difficile.

Il y aura aussi des moments où Holiday gardera Devin Booker. Pas une tâche facile, mais pas inhabituelle pour Holiday qui a gardé Jimmy Butler, Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant et Trae Young en séries éliminatoires.

« Vous devez vraiment connaître leurs tendances, ce qu’ils aiment faire », a déclaré Holiday. « Faites juste attention aux détails et essayez d’être aussi solide que possible. »

Le meneur des Bucks Jrue Holiday J’ai été tellement béni au cours des deux dernières années, peu importe ce qui se passe, de pouvoir atterrir dans un endroit comme celui-ci pour réaliser mon rêve.

En séries éliminatoires, Holiday :

Moyenne 17,6 points, 8,4 passes décisives et 5,4 rebonds

Il a augmenté son score à 22 points par match et son jeu à 10 passes décisives par match tout en tirant à 46,7% sur le terrain et à 37% sur 3 points en finale de conférence.

A récolté 25 points et 13 passes décisives lors de la victoire de Milwaukee dans le match 5 contre Atlanta

A obtenu 27 points, neuf rebonds et neuf passes décisives lors de la victoire des Bucks lors du sixième match de la série contre les Hawks.

Holiday n’avait jamais joué en finale de conférence lors de quatre précédentes apparitions en séries éliminatoires. Il a atteint les demi-finales de conférence avec Philadelphie en 2012 et les demi-finales de conférence avec la Nouvelle-Orléans en 2018.

« C’est génial », a déclaré Holiday immédiatement après avoir remporté le championnat de la conférence. « Encore une fois, je suis toujours aussi haut, mais je vais en finale. C’est cool de penser qu’en tant que petit enfant, c’est pour cela que vous regardez les séries éliminatoires. Ce sont tous les moments que j’ai ressentis quand j’étais petit en regardant la télévision, je les ai vécus et je les ai traversés et maintenant je peux aller en finale et voir de quoi il s’agit. Encore une fois, mec, je suis juste – je suis extatique.

Holiday a eu une solide carrière avant de rejoindre Milwaukee. Il a fait partie de l’équipe All-Star en 2013 et est une sélection All-Defense à trois reprises (2018, 2019 et 2021).

Il a également été nommé coéquipier de l’année NBA 2019-2020, une indication de l’influence de Holiday dans les vestiaires.

À 6-3, 205 livres, Holiday est un plus gros meneur de jeu qui aime jouer physiquement et peut garder trois positions, ce qui a permis aux Bucks de passer plus souvent en défense, et quand il n’initie pas l’attaque, il peut jouer le ballon.

Peu importe à qui vous demandez, la clé avec Holiday est agressive, et elle s’applique à l’attaque et à la défense, qu’il attaque la défense ou essaie de faire tomber ses adversaires. Durant a qualifié Holiday de meilleur défenseur défensif de la NBA.

« C’est un thème pour nous, pour lui d’être agressif », a déclaré l’entraîneur de Milwaukee Mike Budenholzer. « Il sait que c’est important pour nous. Il sait que c’est à ce moment-là que nous sommes à notre meilleur.

Avant de rejoindre les Bucks, Jrue Holiday a passé du temps avec les Pelicans et a commencé sa carrière avec les 76ers.

USA TODAY Sports, Associated Press

Il a été acquis pour le moment, un ajout nécessaire au meneur aux côtés d’Antetokounmpo, Middleton, Brook Lopez et PJ Tucker.

« J’ai été tellement béni au cours des deux dernières années, peu importe ce qui se passe, de pouvoir atterrir dans un endroit comme celui-ci pour réaliser mon rêve », a déclaré Holiday.

Holiday a aidé à pousser les Bucks plus loin qu’ils ne l’avaient fait à l’époque d’Antetokounmpo. Mais il ne ressent aucune pression et les Bucks ont investi en lui avec une prolongation de contrat de 134,9 millions de dollars sur quatre ans qui commence la saison prochaine.

« Je suis reconnaissant pour les Bucks », a-t-il déclaré. «Je suis béni pour eux de venir me saisir comme ils l’ont fait et d’être mis dans cette position. … Je veux en profiter au maximum, en profiter.

« Je suis ici pour gagner. Je pense qu’être mis dans cette position pour gagner et avoir une chance de se qualifier pour la finale et d’en profiter est la raison pour laquelle je suis ici. Je pense que les éloges de mes coéquipiers et des joueurs de la ligue, ils savent ce qui se passe. Ils sont dans les tranchées avec moi. Ils savent ce qu’il faut pour se battre et griffer, et si je reçois le respect d’eux, c’est tout ce qui compte vraiment pour moi. »

Holiday s’est engagé auprès de l’équipe américaine de basket-ball masculin pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Sa femme, Lauren, est une ancienne joueuse de football de l’équipe nationale américaine qui a remporté une médaille d’or (Pékin 2008, Londres 2012) et une Coupe du monde (2015). Si les États-Unis gagnent, les vacances seront parmi les près de 70 couples mariés à remporter des médailles d’or olympiques.

« C’est un honneur de jouer pour votre pays, surtout une opportunité comme celle-ci de pouvoir y aller et d’avoir les États-Unis sur votre poitrine », a déclaré Holiday. « Aussi ma femme a joué, a deux médailles d’or. J’en ai fait l’expérience du point de vue des fans et j’ai pensé que ce serait cool de l’expérimenter en jouant réellement.

Lauren avait aussi des conseils pour lui.

« Ce qu’elle m’a dit, c’est d’en profiter », a déclaré Holiday. « C’est une opportunité d’une vie, et vraiment tout laisser de côté. Croyez en vous parce que vous y êtes préparé. Et, surtout, profitez-en. Tout ce qui va avec. »

