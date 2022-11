Guangzhou Covid-19 : la Chine verrouille un centre de transport clé ; les marchés craignent des retombées économiques

Hong Kong

La Chine a verrouillé un important plaque tournante du transport dans le sud, alors que le pays est aux prises avec sa plus grande épidémie nationale de Covid depuis avril.

Le verrouillage fait également suite à l’augmentation des cas à Pékin, qui a signalé les premiers décès de Covid dans le pays en près de six mois.

Ces derniers jours, la Chine avait commencé à assouplir ses dures restrictions de Covid, qui avaient paralysé les entreprises locales et internationales pendant des mois. Mais les experts craignent que la détermination de Pékin à rouvrir le pays ne s’affaiblisse maintenant alors que les cas augmentent à nouveau.

Les marchés asiatiques et les prix du pétrole ont chuté lundi alors que les investisseurs s’inquiétaient de la perspective que la Chine resserre les règles de Covid. L’indice Hang Seng (HSI) a glissé jusqu’à 3,4 % dans la matinée. Il a clôturé en baisse de 1,9 %. L’indice composite de Shanghai de la Chine continentale a perdu 0,4 %.

Les prix du pétrole ont également chuté, les contrats à terme sur le brut américain ayant chuté de 0,4 % aux heures de négociation asiatiques lundi. Le Brent, la référence mondiale du pétrole, a chuté de 0,6 %.

Guangzhou, l’une des plus grandes villes de Chine avec près de 19 millions d’habitants, a imposé un confinement de cinq jours dans le district de Baiyun, qui abrite l’un des aéroports les plus fréquentés du pays. Baiyun est également le district le plus peuplé de Guangzhou, abritant 3,7 millions d’habitants.

Les écoles seront fermées, les services de transport public seront suspendus et les résidents sont invités à rester chez eux, selon un communiqué publié lundi par le gouvernement du district de Baiyun sur WeChat.

Le verrouillage intervient alors que Guangzhou se démène pour contenir son pire Épidémie de Covid en trois ans. Guangzhou a signalé 8 181 cas dimanche, portant son nombre total d’infections à plus de 80 000 depuis le 22 octobre.

On craint de plus en plus que les villes ne s’immobilisent à nouveau dans la deuxième économie mondiale. De Guangzhou dans le sud à Zhengzhou dans la région centrale, la flambée des cas a contraint les gouvernements locaux à intensifier les fermetures ces derniers jours. La Chine a signalé dimanche 26 824 nouveaux cas à travers le pays.

Pékin, la capitale du pays, a enregistré trois décès de Covid au cours du week-end. Le district de Haidian de la ville a annulé les cours en personne, selon un communiqué du gouvernement du district dimanche.

Shijiazhuang, la plus grande ville de la province septentrionale du Hebei, a également réimposé un verrouillage de cinq jours à partir de lundi, quelques jours seulement après avoir considérablement assoupli les règles de Covid.

Les dernières épidémies pourraient rendre la tâche plus difficile pour la Chine pour se défaire de sa politique «zéro-Covid» longue de près de trois ans.

Le 11 novembre, le gouvernement central a assoupli certaines de ses strictes restrictions Covid. Cette décision a alimenté l’espoir que la Chine s’éloignerait de son approche draconienne de tolérance zéro, qui avait paralysé son économie et largement isolé le pays du reste du monde au cours des dernières années.

Les marchés se sont redressés après cette décision, l’indice Hang Seng de Hong Kong ayant augmenté de 14 % en trois séances et entrant dans un marché haussier technique mardi dernier.

Mais les nouvelles fermetures ont frappé le sentiment du marché lundi.

“Le principal moteur de la dynamique de baisse rapide est le malaise croissant que la Chine n’assouplira pas les politiques de verrouillage de Covid parce que les infections augmentent à nouveau”, a déclaré Stephen Innes, associé directeur de SPI Asset Management.

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré que les dernières nouvelles sur la gestion chinoise de Covid ont été « déroutantes » pour les investisseurs.

“Notre principal message est que la première étape de la réouverture pourrait être désordonnée et cahoteuse, alors que le rebond après l’obstacle initial pourrait être très brutal”, ont-ils ajouté, s’attendant à ce que la croissance du PIB chinois s’accélère de 3% en 2022 à 4,5% en 2023.

— Le bureau de Pékin de CNN a contribué au reportage.