HAGATNA, Guam (AP) – Les tronçonneuses ont bourdonné vendredi alors que les voisins aidaient les voisins à nettoyer les arbres renversés et commençaient à nettoyer l’épave du typhon Mawar, qui a fait de Guam le typhon le plus puissant à frapper l’île depuis plus de deux décennies, mais semble être passé sans laisser la mort ou destruction massive dans son sillage.

Alors qu’il était encore tôt dans l’effort de récupération, le sergent de police. Paul Tapao a déclaré qu’il ne semblait pas y avoir de dégâts majeurs, que les routes principales étaient praticables et que « Guam a eu la chance de n’avoir aucun décès lié à la tempête ni aucune blessure grave ».

Pour Tapao, le rugissement des scies mécaniques rappelait la résilience du territoire américain du Pacifique sujet aux tempêtes et de ses habitants.

« Tout le monde aide au nettoyage », dit-il. « C’est la manière guamanienne – c’est ancré dans le sang. »

Il a ajouté qu’il existe un dicton en chamorro – la langue indigène des îles Mariannes – « inafa maolek », qui signifie coopération, un concept de restauration de l’harmonie ou de l’ordre.

« Les tempêtes ont appris à notre île à être résiliente », a-t-il déclaré. « Nous sommes toujours là. »

Pourtant, les responsables ont déclaré que cela pourrait prendre des semaines pour nettoyer les dégâts après que Mawar ait brièvement touché terre sous la forme d’une tempête de catégorie 4 mercredi sur la pointe nord du territoire américain du Pacifique d’environ 150 000 personnes, renversant des voitures, arrachant des toits et laissant des arbres nus.

Certains villages avaient peu ou pas d’eau vendredi, a déclaré Tapao. Environ 51 000 clients étaient sans électricité, selon l’Agence fédérale de gestion des urgences. Et près de 1 000 personnes se trouvaient toujours dans des abris jeudi, ont indiqué des responsables de Guam.

La contamination de l’eau par les fortes pluies et le ruissellement était une préoccupation : la Guam Waterworks Authority a publié un avis conseillant aux résidents de faire bouillir l’eau avant de la boire, et l’Agence de protection de l’environnement de Guam a averti les gens de rester hors de la mer sur toutes les plages en raison de la forte teneur en bactéries. .

Les parties centrale et nord de l’île ont reçu plus de 2 pieds (60 centimètres) de pluie au passage du mur oculaire. Le typhon tourbillonnant a provoqué une onde de tempête et des vagues qui se sont écrasées sur les récifs côtiers et ont inondé les maisons.

Dans le village de Yona, au sud-est, les eaux de crue ont atteint au-dessus de la taille de la maison où vivent la belle-mère et la belle-sœur d’Alexander Ken M. Aflague, a-t-il déclaré. Deux camions et un SUV ont été complètement submergés.

Aflague a déclaré que l’ambiance sur l’île était comme après chaque tempête, alors que les gens évaluent les dégâts et se dirigent vers la reconstruction de leur vie. Sa principale inquiétude était les pénuries, affirmant que les approvisionnements étaient à des niveaux similaires à ce qu’ils étaient au début de la pandémie de COVID-19.

« Le nettoyage est la lutte, mais nous nous entraidons tous et nous nous entraidons », a-t-il déclaré par SMS.

Toujours à Yona, les vents ont arraché le toit de la maison de la mère d’Enrique Baza, permettant à l’eau d’endommager tout à l’intérieur. Sa mère a traversé la tempête avec lui dans sa résidence en béton, a-t-il dit, mais « la maison de ma mère n’a pas échappé ».

Il a conduit une camionnette après le passage de la tempête à la recherche de fournitures pour réparer son toit, mais la plupart des magasins étaient sans électricité et n’acceptaient que de l’argent liquide. De nombreuses maisons en bois ou en tôle ont été gravement endommagées ou se sont carrément effondrées.

« C’est une sorte de choc », a déclaré Baza.

Il y avait de longues files d’attente aux guichets automatiques et dans certains magasins et stations-service vendredi.

Les responsables ont déclaré qu’ils prévoyaient de pouvoir reprendre les opérations à l’aéroport international AB Won Pat inondé mardi prochain.

Le gouverneur de Guam, Lou Leon Guerrero, a donné le feu vert jeudi soir, ramenant l’île à son état de préparation typique alors que le Service météorologique national a levé sa veille de typhon.

« Nous avons résisté à la tempête », a déclaré Leon Guerrero. « Le pire est passé »

La tempête devait se déplacer vers le nord-ouest pendant des jours sur une grande étendue d’océan vide et entrer dans la « zone de responsabilité » des Philippines de l’océan Pacifique où les responsables de ce pays surveillent les tempêtes tard vendredi ou tôt samedi. Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a déclaré sur Facebook que les autorités se préparaient et que la tempête pourrait entraîner de fortes pluies et des inondations. Mawar pourrait menacer Taïwan la semaine prochaine.

Mawar a retrouvé son statut de super typhon jeudi, avec des vents atteignant 150 mph (241 km/h). Vendredi matin, ils s’étaient renforcés à 175 mph (282 km/h), selon le service météorologique. Mawar, qui signifie « rose » en malais, devait maintenir ce cap général et cette vitesse jusqu’à samedi.

Vendredi matin, Mawar était centré à 345 miles (555 kilomètres) à l’ouest-nord-ouest de Guam et à 360 miles (579 kilomètres) à l’ouest de Rota, le voisin de Guam au nord, se déplaçant vers l’ouest-nord-ouest à 14 mph (23 km/h).

Carlo Quinonez, qui vit près de Tamuning, a déclaré avoir traversé la tempête dans un hôtel et s’être senti « très chanceux » que le bâtiment soit en grande partie indemne. Un bâtiment abandonné à proximité a perdu plusieurs de ses fenêtres et une partie d’un mur du cinquième étage, a déclaré Quinonez.

« C’est le pic qui nous a fait douter de notre sécurité. Les planchers claquent et les murs grincent. Jeter des débris, des racines et des fruits partout », a-t-il écrit dans un e-mail.

La marine a ordonné au groupe de frappe du porte-avions USS Nimitz de se diriger vers l’île pour aider à l’effort de récupération, selon un responsable américain. Le Nimitz, ainsi que l’USS Bunker Hill, un croiseur, et l’USS Wayne E. Meyer, un destroyer, se trouvaient au sud du Japon et devraient arriver à Guam dans trois ou quatre jours, a déclaré le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. pour discuter des mouvements de navires non encore rendus publics.

Kelleher a rapporté d’Honolulu. AP Science Writer Seth Borenstein à Kensington, Maryland, et Associated Press écrivains Lolita C. Baldor et Sarah Brumfield à Washington, Audrey McAvoy à Honolulu, Mark Thiessen à Anchorage, Alaska, Stefanie Dazio à Los Angeles, Ed Komenda à Seattle et Rebecca Boone à Boise, Idaho, a contribué.

Grace Garces Bordallo et Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press