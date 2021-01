La première zone peuplée des États-Unis à échapper à 2020 l’a fait à 9 heures du matin à l’Est de manière modérée. Les bars et les boîtes de nuit ont été fermés à Guam, un territoire américain situé entre le Japon et l’Australie, et les spectacles de feux d’artifice ont été annulés.

Avec peu de touristes sur l’île à cause du coronavirus, certains habitants ont réservé des forfaits de séjour à l’hôtel. Mais l’augmentation des ventes de viande et d’alcool à l’épicerie a suggéré que bon nombre des 170 000 résidents prévoyaient de célébrer à la maison.

Un autre élément incontournable: les fruits.

«On croit que si vous commencez la nouvelle année avec 13 fruits ronds, votre année entière aura de la chance», a déclaré Kathy Calvo, directrice générale des supermarchés Pay-Less.

Guam est devenu un point focal pendant la pandémie lorsque l’USS Theodore Roosevelt y a accosté fin mars avec une épidémie croissante à bord. Ce fut une année difficile, en particulier pour l’industrie touristique de l’île, et on espère que 2021 sera différente.