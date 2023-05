Les résidents et les responsables de Guam sont sortis des maisons et des abris jeudi pour examiner les dommages causés au territoire américain du Pacifique après une longue nuit de recul alors que les vents hurlants du typhon Mawar ont déchiqueté des arbres, renversé des véhicules et assommé les services publics.

Le centre et le nord de l’île ont reçu plus de 60 centimètres de pluie lors du passage du mur de l’œil, la partie la plus violente du typhon. La majeure partie du reste de Guam a reçu environ 30 centimètres de pluie pendant la tempête, a déclaré Brandon Aydlett, météorologue au National Weather Service.

L’aéroport international de l’île a été inondé et la tempête tourbillonnante a provoqué une onde de tempête et des vagues qui se sont écrasées sur les récifs côtiers.

« Nous nous réveillons avec une scène plutôt inquiétante là-bas à travers Guam. Nous regardons par notre porte et ce qui était autrefois une jungle ressemble à des cure-dents – cela ressemble à une scène du film Tornadeavec des arbres juste battus en morceaux », a déclaré Landon Aydlett, son frère jumeau et collègue météorologue du NWS.

« La majeure partie de Guam est confrontée à un gros gâchis qui va prendre des semaines à nettoyer », a-t-il ajouté.

Les arbres ont été dépouillés de leurs feuilles à la suite du typhon de catégorie 4, qui a frappé le territoire américain du Pacifique avec des vents hurlants, des pluies torrentielles et une onde de tempête mortelle. (Grace Garces Bordallo/Associated Press)

Le typhon le plus puissant à avoir frappé le territoire d’environ 150 000 personnes depuis 2002, Mawar a brièvement touché terre vers 21 heures, heure locale, mercredi soir, en tant que tempête de catégorie 4 sur la base aérienne d’Andersen, à la pointe nord de l’île, ont déclaré des responsables des services météorologiques.

« Il est resté sur terre pendant environ 30 à 35 minutes avant de revenir au large », a déclaré Patrick Doll, un autre météorologue du NWS.

« Comme un train de marchandises »

Alors qu’il se glissait lentement sur l’île, le typhon a fait voler des panneaux solaires et a effondré une partie du mur extérieur d’un hôtel, selon des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. À ce qui semblait être son intensité maximale, les vents ont crié et hurlé comme des jets, et l’eau a inondé certaines maisons.

Leah del Mundo a passé la nuit avec sa famille dans leur maison en béton à Chalan Pago, dans le centre de Guam. Elle a déclaré à l’Associated Press qu’ils avaient essayé de dormir mais avaient été réveillés « par de violentes secousses des volets du typhon et le sifflement des vents violents ».

« Ce n’est pas notre premier rodéo », a-t-elle déclaré par SMS. « Nous avons connu pire. Mais nous nous préparons pour le nettoyage, les réparations, la restauration par la suite. »

REGARDER | La pluie et les vents violents ont fouetté l’île pendant des heures : Le typhon Mawar frappe Guam La tempête du Pacifique frappe le territoire américain de Guam avec des vents violents et de fortes pluies.

Les bâtiments en béton de Guam, sujet aux tempêtes, semblaient bien se porter.

« Si votre maison n’est pas en béton, votre vie et vos biens sont en danger avec des typhons comme ceux-ci », a déclaré del Mundo.

À Tumon, sur la côte nord-est de Guam, les vents ont arraché un comptoir en granit du bar extérieur d’un hôtel et l’ont projeté à environ un mètre dans les airs. Les invités se sont précipités pour empiler les chaises pour renforcer les portes, et les fenêtres se sont déformées et ont grincé.

« C’était comme si un train de marchandises passait à l’extérieur », a déclaré Thomas Wooley, qui a raconté comment le vent et la pluie ont poussé à travers les volets en aluminium de la maison en béton de sa famille surplombant la baie de Tumon. Lorsque le jour s’est levé, il a trouvé leur vaisselier extérieur renversé, son contenu brisé sur le sol. Un cousin armé d’une tronçonneuse a aidé à dégager les branches abattues.

« Nous avons des tonnes de travail à faire », a déclaré Wooley. « Ça va prendre quelques jours pour tout nettoyer. »

Cela pourrait prendre des jours pour connaître l’étendue des dommages causés à l’île alors que la tempête a coupé l’électricité et les connexions Internet. (Grace Garces Bordallo/Associated Press)

Alimentation, sortie Internet

L’ampleur des dégâts a été difficile à déterminer au début, les pannes d’électricité et d’Internet rendant difficile la communication avec l’île lointaine.

Le gouverneur Lou Leon Guerrero et le lieutenant-gouverneur Josh Tenorio évaluaient la situation après que l’île « a reçu de plein fouet le typhon du jour au lendemain », ont déclaré des responsables de la gestion des urgences dans un communiqué. Ils ont prévu une visite en voiture pour rechercher tout dommage majeur ou chaussée bloquée.

J. Asprer, un officier de police de l’enceinte de Dededo, dans le nord de Guam, a déclaré avant l’aube qu’il n’avait reçu aucun rapport de blessés, mais a noté que plusieurs voitures de police et véhicules personnels avaient été endommagés par des débris et que des arbres déracinés rendaient certaines routes impraticables. La plupart des appels du jour au lendemain provenaient de personnes inquiètes hors de l’île qui n’ont pas pu joindre les membres de leur famille.

« Nous leur avons dit que nous devions attendre que la tempête se dissipe un peu », a-t-il déclaré.

Ray Leon Guerrero, assistant du bureau du maire de Barrigada qui n’est pas lié au gouverneur, a déclaré qu’un village d’environ 9 000 personnes dans le centre de Guam, est resté au bureau pendant la nuit et a entendu des objets claquer constamment sur le toit et les murs extérieurs.

« Oh mec. C’était assez bruyant », a-t-il dit.

Guam se trouve à environ 6 115 kilomètres à l’ouest d’Hawaï et à 1 575 kilomètres à l’est de Manille, la capitale des Philippines.

Tôt jeudi, Mawar était centré à environ 12 kilomètres au nord-ouest de Guam et à 137 kilomètres à l’ouest de Rota, le voisin de Guam au nord, se déplaçant vers l’ouest-nord-ouest à 13 km/h.

La tempête devrait se diriger généralement vers le nord-ouest sur une grande étendue d’océan vide pendant des jours, et elle pourrait menacer Taïwan la semaine prochaine.