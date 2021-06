Guam annonce un programme de vaccination et de vacances «Air V&V» pour stimuler le tourisme – RT USA News

Le Bureau des visiteurs de Guam (GVB) a dévoilé un programme «Air V&V», offrant aux voyageurs une vaccination pendant leurs vacances pour stimuler le tourisme, alors que le territoire insulaire américain du Pacifique occidental se remet de la pandémie de Covid-19.

S’exprimant avant le lancement de l’initiative, le président du GVB, Carl Gutierrez, a salué la décision comme donnant « un coup de pouce à notre industrie touristique » en offrant aux visiteurs un « service unique et précieux ». Le tourisme est un élément clé de l’économie de l’île, l’Université de Guam ayant estimé que les arrivées ont chuté de 76% en 2020 par rapport à l’année précédente.

Ce programme capture un groupe démographique unique de voyageurs du monde entier qui en ont assez d’attendre pour se faire vacciner pendant cette pandémie.

Le gouverneur de Guam, Lou Leon Guerrero, a officiellement approuvé l’initiative la semaine dernière, et elle entrera en vigueur lorsque l’île assouplira ses mesures de quarantaine Covid-19 début juillet. Les premières arrivées sont attendues le 6 juillet, et jusqu’à 30 000 devraient profiter du programme cette année.

La proposition offrira aux voyageurs la possibilité d’avoir les vaccins Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson dans les cliniques de Guam, tandis qu’une douzaine d’hôtels offriront un hébergement aux personnes réservant le forfait. La mesure s’adresse principalement aux citoyens américains vivant à l’étranger et aux détenteurs de cartes vertes américaines, mais les citoyens non américains âgés de 12 ans et plus sont également éligibles.





Aussi sur rt.com

Quels pays proposent des circuits vaccinaux Covid-19 pour les voyageurs et pourquoi ? Boom Bust de RT explique







Guam a enregistré à ce jour 8 060 cas confirmés et 139 décès dus au virus, avec 160 795 doses d’un vaccin Covid-19 ayant jusqu’à présent été administrées à sa population de 167 000 habitants. Il n’applique actuellement qu’un niveau modéré de restrictions Covid-19, qui incluent le port d’un masque dans les transports publics et le respect des directives de distanciation sociale. Les voyageurs non vaccinés doivent subir un test de dépistage du Covid-19 avant de quitter leur pays d’origine et doivent se mettre en quarantaine pendant sept jours à leur arrivée.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!