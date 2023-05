Guadalajara contre Tigres UANL – Rapport de match de football – 28 mai 2023

Les Tigres ont remporté dimanche leur huitième titre en Liga MX après avoir battu Chivas 3-2 en prolongation lors du match retour de la finale de Clausura 2023. Après une saison chaotique avec trois managers différents depuis février, Tigres a renversé la vapeur grâce à son cinquième titre de champion au cours de la dernière décennie.

Hébergé dans un Estadio Akron à guichets fermés à Guadalajara, Chivas a d’abord pris les commandes à domicile après un match nul sans but lors de la manche précédente. Grâce à une approche directe vers l’avant, le milieu de terrain Roberto « Piojo » Alvarado a capitalisé sur un tir à mi-distance à la 11e minute qui a permis à Chivas de mener 1-0. Revigorés par le but et les célébrations dans les tribunes, Los Rojiblancos retrouveraient bientôt le fond des filets. Avec un centre parfaitement chronométré d’Alvarado sur un corner, le capitaine Victor Guzman a passé le ballon devant le gardien des Tigres Nahuel Guzman et a poussé Chivas 2-0 à la 20e minute.

Avec un avantage précoce, Paunovic a demandé à ses joueurs de s’asseoir et d’absorber la pression, pour finalement maintenir le score à 2-0 au coup de sifflet de la mi-temps.

Chivas a tenu bon défensivement au début de la seconde période, mais a rapidement commencé à déraper après que le manager des Tigres, Robert Dante Siboldi, ait fait appel à des remplaçants comme Nicolas « Diente » Lopez, Fernando Gorriaran et Nicolas Ibañez. Augmentant leur pression offensive, Los Felinos a trouvé un moyen de récupérer.

Grâce à un penalty après une main du défenseur de Chivas Antonio Briseño, les Tigres ont réduit leur déficit à 2-1 après que l’attaquant André-Pierre Gignac ait marqué sur place à la 65e minute. À la 71e minute, le milieu de terrain des Tigres Sebastian Cordova a ensuite porté le score à 2-2 avec une tête bien placée qui s’est reliée à un centre de Javier Aquino.

Les deux équipes montrant des signes de fatigue et d’épuisement, le match est finalement allé en prolongation après un match nul 2-2 dans le temps réglementaire. Les Tigres ont été plus proactifs dans la première mi-temps des prolongations, mais n’ont pas réussi à concrétiser leurs chances. En seconde période, ils ont finalement trouvé le fond des filets avec une tête déviée de Guido Pizarro qui a permis aux Tigres de mener 3-2 à la 110e minute.

Désespéré de garder la tête, le milieu de terrain des Tigres Sebastian Cordova a attrapé le ballon après être tombé au sol tard dans le match, remportant ainsi un deuxième jaune qui a ramené son équipe à 10 joueurs à quelques minutes de la fin.

Même ainsi, Chivas n’était pas vraiment une menace et est finalement tombé à 10 joueurs eux-mêmes grâce à un deuxième jaune de Gilberto « Tiba » Sepulveda à la 120e minute. Quelques instants plus tard, l’officiel du centre a donné le coup de sifflet final, couronnant les Tigres en tant que champions de la Liga MX pour le tournoi de Clausura.