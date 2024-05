Guacamole vs houmous : quel aliment est le plus sain pour vous ?

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Les gens adorent leur guac et leur houmous.

Le guacamole se délecte de gros morceaux d’avocat riche équilibrés par du citron vert piquant, de l’ail piquant et une consistance lisse souvent parsemée de tomates, d’oignons rouges et de coriandre.

Le houmous, quant à lui, — avec sa texture crémeuse et son mélange de pois chiches, de tahini, de jus de citron et d’épices — se distingue par sa saveur terreuse.

Mais qu’est-ce qui est le plus sain ?

Les deux sont « des trempettes amusantes et agréables qui ajoutent de la saveur, de la texture et des nutriments aux sandwichs, aux plateaux de crudités et à n’importe quel plat », a déclaré Michelle Routhenstein, diététiste en cardiologie préventive basée à New York chez FullyNourished.com. « Bien qu’il s’agisse de trempettes saines pour le cœur, leurs profils en vitamines et minéraux peuvent varier considérablement », a-t-elle ajouté.

Quelle que soit la trempette que vous choisissez, il est important de tenir compte du sodium, du sucre ajouté, de la teneur en matières grasses et des aliments avec lesquels vous associez chacun d’eux, a déclaré Routhenstein.

Routhenstein, ainsi que Kylie Bensley, diététiste et fondatrice de Sulinu.com à Nashville, Tennessee, ont partagé ce que vous devez savoir sur les spécifications nutritionnelles. de chacune de ces trempettes de fête populaires.

Guacamole et houmous préfabriqués

Il convient de noter que le guacamole et le houmous préfabriqués que l’on trouve dans les magasins peuvent contenir des additifs (surtout dans le cas du guacamole, lorsque des conservateurs sont utilisés pour éviter la décoloration), ainsi qu’un excès de sodium.

Lorsque vous préparez ces trempettes à la maison, vous pouvez contrôler la quantité de sel ajoutée et les ingrédients utilisés pour rendre le houmous et le guacamole plus sains que de nombreux homologues achetés en magasin.

Pour le guacamole, Bensley a suggéré d’ajouter des tomates, des oignons, des jalapeños et de la coriandre supplémentaires « pour ajouter des fibres, des antioxydants, des vitamines et des minéraux supplémentaires ».

Et lorsque vous préparez votre propre houmous, vous pouvez modifier la quantité et le type d’huile, les assaisonnements et bien plus encore, a déclaré Bensley.

« Vous pouvez également ajouter une nutrition supplémentaire avec de l’ail rôti, des poivrons, des pignons de pin, etc. », pour obtenir plus d’antioxydants et de fibres, a-t-elle déclaré.

Bensley a recommandé d’incorporer des assaisonnements sans sel (par exemple, de la poudre d’ail, du cumin ou de Mrs. Dash) pour rehausser la saveur sans ajouter trop de sodium au guacamole ou au houmous.

Guacamole en un coup d’œil

L’aliment de base de la cuisine mexicaine est traditionnellement un mélange de purée d’avocats, de jus de citron vert, d’oignons, de tomates, de jalapeños et de coriandre.

Le nombre de calories et la répartition nutritionnelle varient selon les produits, tout comme pour le houmous.

« Une portion de deux cuillères à soupe fournit environ 50 à 80 calories, 4 à 6 grammes de graisses (principalement monoinsaturées), 3 à 5 grammes de glucides et 1 à 2 grammes de fibres », a déclaré Routhenstein.

Outre sa teneur en fibres et en antioxydants, qui sont « incroyables pour la santé cardiaque et la prévention globale des maladies », le guacamole est un aliment riche en potassium, il est donc excellent pour la santé musculaire, a déclaré Bensley.

Si vous avez du mal à choisir un pot de guacamole dans les allées des supermarchés, examiner la teneur en calories est un bon début, a déclaré Bensley.

« Quelque chose qui contient moins de calories par portion est idéal car cela indiquera généralement qu’il y a plus de légumes ajoutés, comme les oignons et les tomates, qui apporteront une nutrition supplémentaire, des fibres et une variété de vitamines et de minéraux », a-t-elle déclaré.

« Viser au moins sept grammes de fibres est idéal, mais encore plus, c’est mieux. »

Vous devriez également rechercher des choix à faible teneur en sodium : 140 mg de sodium par portion et moins sont considérés comme « faibles en sodium », a noté Bensley.

Encore une chose : le guacamole peut être particulièrement facile à consommer en excès, a souligné Routhenstein.

« Partagez-le dans votre assiette pour éviter un volume calorique élevé et veillez à faire attention aux excès de sodium et de sucres ajoutés », a déclaré Routhenstein.

Gardez à l’esprit que les gens associent souvent le guacamole à des chips tortilla salées et frites, par opposition, par exemple, aux bâtonnets de céleri et de carottes ou au pita, qui sont des accompagnements populaires avec du houmous.

Le houmous en un coup d’oeil

Le houmous est composé de pois chiches cuits, de tahini, d’huile d’olive, de jus de citron et d’ail, pour récapituler – « et chaque houmous pré-préparé a des proportions différentes de chacun », a déclaré Routhenstein.

Une portion de deux cuillères à soupe de houmous fournit environ 70 à 100 calories, 2 à 4 grammes de protéines, 2 à 6 grammes de graisses (pour la plupart insaturées), 6 à 8 grammes de glucides et 1 à 3 grammes de fibres, selon Routhenstein.

Dans l’ensemble, le houmous est une excellente source de protéines, de fibres, de fer, de cuivre, d’acide folique et de manganèse, a déclaré Bensley.

Lors de la sélection du houmous au supermarché, elle a dit de viser un contenant contenant au moins cinq grammes de fibres et sept grammes de protéines.

« Recherchez également les sucres ajoutés. Trouver zéro gramme ou aussi proche de zéro que possible est idéal », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’une teneur plus faible en graisses saturées et en sodium est une autre spécification à examiner.

Pour vous assurer de ne pas saboter les propriétés saines du houmous, assurez-vous de le déguster avec des aliments plus sains comme du pain grillé au blé entier, du concombre, du céleri et des carottes – plutôt que, par exemple, des chips ou des chips de pita frites.

Alors, quelle trempette est la plus saine : le guacamole ou le houmous ?

« Le plus important, c’est ce avec quoi vous décidez d’associer les trempettes », a déclaré Bensley.

De plus, tenez compte de la liste des ingrédients et du panneau nutritionnel si vous achetez des versions de trempettes achetées en magasin.

En supposant que vous comparez deux produits fabriqués sans excès de sodium ni d’additifs, et que vous mangez chaque trempette seule ou avec des légumes, le guacamole et le houmous sont des choix riches en nutriments.

Côte à côte, les deux sont similaires en termes de calories et de fibres.

« Le guacamole vous rassasiera grâce à sa teneur en matières grasses, et le houmous vous rassasiera grâce à sa teneur en protéines », a déclaré Bensley.

Si vous suivez un régime pauvre en glucides, Bensley donne l’avantage au guacamole comme meilleur choix.

Si vous cherchez à augmenter votre apport en protéines, le houmous est probablement le meilleur choix.

Dans l’ensemble, « le guacamole et le houmous peuvent tous deux constituer une bonne partie d’une alimentation saine, en fonction de la manière dont ils sont préparés et de vos objectifs en matière de santé », a déclaré Bensley.

Dans le même esprit, Routhenstein a déclaré que les deux trempettes peuvent être incluses dans votre alimentation pour la santé cardiovasculaire et le bien-être général.

L’essentiel : « Profitez des deux, mais veillez à faire attention aux sucres ajoutés, à l’excès de sodium et à ce avec quoi vous les associez », a déclaré Routhenstein.