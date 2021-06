Gua sha, masques en tissu et pourquoi il est important de célébrer la beauté asiatique

YouTube regorge de vidéos faisant la promotion de routines de soins de la peau en 10 étapes, et les supermarchés sont approvisionnés en masques en tissu imbibés de sérum, tandis que les résultats de gua sha deviennent viraux sur TikTok. Mais connaissez-vous les origines de ces produits et pratiques ? Peut être pas. Et c’est un problème.

Alors que des routines de beauté comme celles-ci gagnent en popularité aux États-Unis, leur riche histoire asiatique est souvent effacée ou les produits sont blanchis à la chaux, ce qui nuit aux communautés qui les ont créés.

Charlotte Cho, co-fondatrice de Soko Glam, une entreprise spécialisée dans les produits de beauté coréens, des masques en tissu aux baumes nettoyants, contribue à introduire la beauté coréenne aux États-Unis depuis près de neuf ans.

« Au fil du temps, je pense que les gens oublient que ces innovations viennent de Corée », dit-elle. « Beaucoup de marques occidentales et américaines adoptent ces ingrédients et produits dans leur propre gamme de produits, mais souvent la façon dont ils introduisent un produit ne fait pas la lumière sur l’histoire d’origine de l’innovation qu’ils ont adoptée. »

Il est important non seulement de comprendre mais de célébrer les origines des outils de beauté asiatiques, déclare Lin Chen, PDG et fondateur de Pink Moon, qui vend des outils de gua sha, une pratique enracinée dans la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que d’autres produits de bien-être.

« Ces produits et pratiques sont en fait des manifestations de diverses cultures asiatiques », ajoute-t-elle. « Nos voix ont longtemps été marginalisées dans l’industrie de la beauté grand public, et il est essentiel que nos contributions largement croissantes soient reconnues pour leur importance historique et contemporaine. »

L’effacement est « nuisible », « frustrant »

Ne pas souligner ou respecter les origines des innovations beauté asiatiques est « nuisible », dit Chen.

« Le Gua Sha en tant que pratique a des milliers d’années et était utilisé pour favoriser la guérison du corps. Le voir traité comme « botox asiatique » est déconcertant et décevant », dit-elle. « Voir des marques déprécier l’héritage de quelque chose qui a été un pilier de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) pendant des millénaires est frustrant. »

Sandra Lanshin Chiu, une acupunctrice agréée qui a fondé le studio de guérison Lanshin, dit que ne pas accorder le crédit approprié est également offensant.

« Cela m’offense lorsque les marques profitent d’ingrédients ou de traditions comme le gua sha sans un profond respect pour la culture et le respect des Asiatiques qui portent les traditions depuis des générations et des siècles », a déclaré Chiu. « Cela signifierait beaucoup pour la communauté de voir notre culture correctement représentée et nos traditions communiquées comme prévu. »

Angela Chau Gray, co-fondatrice de la ligne de soins de la peau Yina, dit que ne pas partager les histoires d’origine des produits asiatiques « marginalise une énorme population ».

Qu’est-ce que le gua sha? tout ce que tu as besoin de savoir

Chiu dit que les gens « effacent la culture asiatique » en blanchissant certaines de ces pratiques.

« Il est facile d’appeler quelque chose une » tendance « et de l’offrir d’une manière édulcorée qui est déconnectée des aspects les plus complexes – et gratifiants – de la tradition », dit-elle, expliquant que la désinformation risque de dégrader l’efficacité d’une pratique.

« Lorsque les marques et les influenceurs font des réclamations et fournissent un soutien non informé, cela conduit inévitablement à des consommateurs déçus qui remettent en question la crédibilité de la MTC », a-t-elle ajouté.

C’est pourquoi il est important d’apprendre de personnes qui comprennent le contexte et les meilleures techniques pour un produit.

Jennifer Lee, vice-présidente et co-fondatrice de la marque K-Beauty LAPCOS, a déclaré qu’elle avait vu cela se produire en éduquant les gens sur les masques en tissu.

« Les gens l’utilisaient puis essuyaient tout, et je me disais: » Non, non, ne fais pas ça « , tu veux le laisser s’imprégner », a-t-elle expliqué.

Ne pas obtenir de bons conseils peut parfois causer plus de mal que de bien. C’est le cas de l’ingestion d’herbes de MTC sans l’aide d’un praticien agréé, prévient Gray.

« J’ai grincé des dents devant les poudres de reishi et d’astragale jetées dans des smoothies et du café », explique-t-elle. « Ce n’est pas ainsi que ces herbes étaient censées être utilisées.

Équilibrer accessibilité et respect

Alors que Cho est « vraiment excitée » de voir la beauté coréenne faire partie du grand public et est « très optimiste pour l’avenir », elle dit que les marques peuvent être plus attentives.

« Il ne s’agit pas de faire honte aux entreprises ou aux marques, je pense qu’il s’agit simplement de partager ces informations », dit-elle. « Il n’y a rien de mal à utiliser des ingrédients qui sont traditionnellement issus de cultures différentes… L’intention est de montrer du respect pour toutes ces traditions, ne les faites pas passer pour les vôtres. »

Chiu dit qu' »il est essentiel » que les marques et les individus profitant des pratiques ou des produits du patrimoine asiatique partagent et éduquent activement les consommateurs sur les origines.

« Sinon, cela efface simplement la culture », dit-elle.

Cho pense également que c’est un « gagnant-gagnant » pour les marques et les consommateurs d’être plus transparents car « les clients adorent entendre les histoires d’origine ».

Par exemple, les gens ne savent peut-être pas que les coussins compacts utilisés pour la fondation ont été inspirés par la tradition coréenne consistant à tamponner les documents officiels avec de l’encre rouge et un tampon de jade.

« Cette innovation est actuellement à la mode en dehors de la Corée, car c’est un moyen si simple et transparent d’appliquer le fond de teint », a expliqué Cho.

Les patchs à boutons populaires vus sur le marché aujourd’hui, qui utilisent des hydrocolloïdes pour aider à nettoyer les impuretés et à guérir l’acné, ont également des racines en Corée.

« Ce n’est pas comme si les Coréens avaient inventé l’hydrocolloïde, (mais) ils étaient assez intelligents pour traiter l’acné comme une plaie », dit Cho.

Lee pense qu’apporter « tout type d’accessibilité des soins de la peau au monde est bénéfique pour tout le monde ».

Les consommateurs peuvent également faire leur part, dit Lee, en achetant auprès de marques asiatiques.

« Séoul est l’une des capitales du monde de la beauté et les Coréens savent ce qu’ils font », a-t-elle déclaré en riant.

Chiu dit que les consommateurs qui cherchent à en savoir plus sur une pratique de la MTC comme le gua sha devraient également « se tourner vers les personnes qui ont grandi avec et la comprendre à un niveau plus profond ».

