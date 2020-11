GTA V, Hitman, Doom et plus, obtenez de grosses réductions sur les jeux The Shop

Jeux La boutique a annoncé des réductions importantes sur les jeux PC populaires, dans le cadre de sa vente Black Friday dans la boutique de jeux en ligne. La vente commence aujourd’hui, 26 novembre, et se poursuivra jusqu’au vendredi 3 décembre. Les remises vont jusqu’à 90% sur le prix de détail des jeux et incluent des titres populaires tels que Hitman, BioShock, Doom, Fallout, Death Stranding, GTA V et plus encore. La liste complète des plus gros titres de jeux PC à prix réduit est la suivante:

Race extraterrestre: Impact – Prix réduit: Rs 37

Hitman (édition du jeu de l’année) – Prix réduit: Rs 428

Hitman Absolution – Prix réduit: Rs 113

BioShock: la collection – Prix réduit: Rs 349

Déshonoré 2 – Prix réduit: Rs 534

Programme spatial Kerbal – Prix réduit: Rs 212

La civilisation de Sid Meier VI – Prix réduit: Rs 625

Bioshock Infinite – Prix réduit: Rs 182

Déshonoré – Prix réduit: Rs 201

Borderlands 3 – Prix réduit: Rs 987

DOOM Eternal – Prix réduit: Rs 1,320

Fallout 4 (édition du jeu de l’année) – Prix réduit: Rs 990

Contrôle (édition ultime) – Prix réduit: Rs 1,500

Death Stranding – Prix réduit: Rs 2,000

Les mondes extérieurs – Prix réduit: Rs 1,495

Grand Theft Auto V: édition en ligne premium – Prix réduit: Rs 1,161

No Man’s Sky – Prix réduit: Rs 900

NBA 2K21 – Prix réduit: Rs 1,650

Grand Theft Auto V: Premium Online Edition + Bundle de cartes Megalodon Shark – Prix réduit: Rs 2,726

Red Dead Redemption 2 – Prix réduit: Rs 2,143

Mafia: édition définitive – Prix réduit: Rs 1,649

Mafia: Trilogie – Prix réduit: Rs 2,474

La vente majeure sur les jeux PC intervient une semaine avant la sortie provisoire du très attendu Cyberpunk 2077. Ce dernier devrait être l’une des plus grandes sorties de l’année, aux côtés de Assassin’s Creed: Valhalla et Watch Dogs d’Ubisoft: Legion, est maintenant un moment intéressant pour les joueurs sur PC pour consolider leur bibliothèque de jeux, offrant une variété intéressante de jeux à jouer aux côtés des dernières versions de jeux AAA. Il est cependant important de noter que toutes les réductions susmentionnées ont été offertes sur des copies numériques du jeu. Compte tenu de la course persistante du Covid-19 pandémie, et une connectivité Internet de plus en plus disponible et abordable, il est conseillé aux joueurs de passer entièrement au téléchargement numérique de jeux.